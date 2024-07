Vilão do Batman tem solução barateza para acabar com crimes em Gotham

Tudo bem que Batman é bem esforçado em disfarçar que realmente está vingando a morte dos pais em busca de uma solução para a criminalidade em Gotham City. A verdade é que ele segue atuando porque tem prazer em espancar os bandidos, e, na falta de uma resposta definitiva que o Homem-Morcego nem se importa em ter, um de seus vilões é que acaba criando uma arma ilegal e barateza capaz de fazer isso.

Pensa o quanto Bruce Wayne já torrou de grana para sustentar seus fetiches, vícios e prazeres atuando como Batman, e, mesmo com seus lampejos de heroísmo, sequer chegou perto de interromper definitivamente o problema da criminalidade crescente em Gotham City. E daí vem o Espantalho e arranca de suas ideias mendigas uma solução baixa-renda que resolve a parada.

Em Detective Comics #29, publicado em 2014, a trama revela que o Espantalho criou uma nova versão de sua toxina do medo. Em vez de deixar alguém aterrorizado e incapaz de fazer qualquer coisa, essa solução, também chamada de “soro de contentamento”, encarcera o usuário dentro de sua fantasia ideal, completamente inconsciente da realidade ao seu redor.

Embora o próprio Batman admita que isso provavelmente não funcionará para sempre em pessoas tão perturbadas quanto o Espantalho devido a constantes exposições à própria toxina do medo, não há razão para supor que não funcionaria nos outros criminosos, como Duas-Caras ou o Charada.

Vale destacar que a nova substância é tão poderosa quanto boa para brisar, pois até mesmo heróis como Batman e Mulher-Gato já se mostraram bastante suscetíveis à droguinha delirante. O Homem-Morcego só não ficou preso na armadilha do ego porque a Hera Venenosa se mostrou imune à substância e conseguiu tirar Wayne de seu túnel de prazer para voltar à realidade.

Se nem mesmo as contingências e a força de vontade descomunal de Batman foram eficazes para notar a mudança de realidade e cair fora da sua própria imaginação, dá para cravar com certeza que muitos criminosos e até amigos do Homem-Morcego entrariam em um caminho sem volta promovido pela droga criada pelo Espantalho.

Bem, há uma razão maior para que os crimes continuem acontecendo na cidade mais perigosa do mundo do Universo DC: a regra primordial de não matar do Batman contribui para que os maloqueiros continuem saindo e voltando às ruas, sem uma solução permanente — e, nesse cenário, a droga inventada pelo Espantalho aparece como a melhor “cura” para os bandidos nesses anos todos.