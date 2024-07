Quanto custam as baterias dos carros híbridos vendidos no Brasil?

Os carros híbridos, leves ou plug-ins (PHEVs), assim como os elétricos puros (BEVs), vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado automotivo do Brasil. Apesar disso, uma preocupação que é comum a eles, independentemente da marca ou modelo, diz respeito à manutenção da bateria.

Considerada o “coração” dos carros eletrificados, a bateria, muitas vezes, tem um custo bastante elevado, principalmente se não for possível efetuar a manutenção e o proprietário precisar realizar a troca completa do conjunto.

Você sabe, porém, quanto custa a bateria dos carros híbridos vendidos no Brasil? Não? Então fique atento, pois o Canaltech preparou uma lista com os preços médios cobrados para efetuar a substituição dos componentes de 5 modelos que estão disponíveis por aqui.

5. Toyota Corolla

O Toyota Corolla Hybrid, sedan médio mais vendido do Brasil, abre a nossa lista. Afinal, quem é dono de um carro que hoje já custa mais de R$ 200 mil, certamente está interessado em saber quanto terá que gastar se precisar comprar as baterias do sistema híbrido, não é?

A troca das baterias de um Corolla Hybrid que são de níquel-cádmio, e oferecem 1,3 kWh de potência, custa, em média, R$ 17 mil, mas, muitas vezes, dá para efetuar o reparo das células. Nesses casos, o valor cai praticamente pela metade, e gira entre R$ 8 mil e R$ 10 mil.

4. Jeep Compass 4xe

O Jeep Compass 4xe, versão híbrida do SUV, custa quase R$ 350 mil. O modelo é dotado de uma bateria de 11,4 kWh, que dá ao utilitário uma autonomia de cerca de 30 quilômetros para rodar no modo exclusivamente elétrico, e um alcance combinado de até 900 km por ciclo de carga.

A troca do sistema de baterias, caso necessária, demandará de um valor que corresponde a quase 20% do preço total do carro. Segundo os sites especializados, a substituição do conjunto custa até R$ 68,6 mil.

3. Honda Civic

O Honda Civic híbrido talvez seja o melhor carro da linha já produzido pela montadora japonesa. Nos testes com a reportagem do Canaltech, o modelo se mostrou um verdadeiro deleite, tanto em termos de dirigibilidade quanto na tecnologia embarcada.

Em relação às baterias, elas são de íons de lítio, com capacidade de apenas 1,05 kWh, comum entre os carros que não são plug-in. O preço para troca, comparativamente, também não é dos maiores, e fica em menos de 10% do valor total: R$ 21,5 mil, em um carro que hoje custa R$ 243 mil.

2. Ford Maverick

A Ford Maverick, primeira caminhonete híbrida do Brasil, é extremamente eficiente no ponto de vista do consumo de combustível. É o tipo do carro que utiliza a frenagem para regenerar o sistema de baterias e, vez ou outra, volta para casa com autonomia maior do que quando deixou a garagem — acreditem, se quiser.

A bateria da caminhonete, na verdade, é bem pequena, de apenas 1,1 kWh, mas o custo para substituição é salgado, e beira os R$ 35 mil. Vale lembrar que uma Ford Maverick híbrida nova custa, em julho de 2024, a partir de R$ 220 mil.

1. Caoa Chery Tiggo 8 (híbrido plug-in)

O Chery Tiggo 8, que é um híbrido plug-in usa em seu sistema baterias de 19,3 kWh de íons de lítio. A autonomia no modo elétrico é pequena, de cerca de 54 quilômetros segundo o PBEV, mas o custo de reparo é bem alto.

A troca do sistema, caso necessário, custa em torno de R$ 50 mil (R$ 48,5 mil). Vale lembrar, porém, que todas as marcas, inclusive a Caoa Chery, oferecem um tempo bem extenso em caso de defeitos no item, e algumas seguradoras já oferecem coberturas diferenciadas para carros eletrificados justamente por conta dos danos em acidentes.