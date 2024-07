Programa de benefícios Play Points do Google chega ao Brasil; saiba como ativar

O Google anunciou a chegada do programa de recompensas Play Points, que promete trazer benefícios aos usuários de aplicativos e games da plataforma. A novidade já está disponível e permite que as pessoas juntem pontos para depois trocá-los por créditos na Play Store e itens dentro dos jogos.

Para acumular a pontuação, basta adquirir produtos digitais de forma oficial na loja da Gigante de Buscas e usufruir de games gratuitos que estão em destaque. O objetivo, segundo o head de Parcerias para Games do Google Play na América Latina Daniel Trócolli, é aprimorar o serviço para os brasileiros.

“O Google Play Points já recompensa mais de 220 milhões de usuários no mundo”, aponta Trócolli. “O mercado brasileiro é essencial para o nosso ecossistema, por isso é excelente poder melhorar a experiência de compra e engajamento dos usuários do país”, complementa.

Além disso, o serviço também visa incentivar os desenvolvedores, que podem adicionar mais conteúdo para manter os jogadores engajados por mais tempo.

“Desenvolvedores de outros países onde o Play Points já opera observaram um aumento de até 30% na receita, provenientes do crescimento do engajamento e retenção de jogadores. Estamos empolgados para ver esse efeito também no Brasil”, conclui o executivo.

Como ativar o programa Play Points

Se quiser começar a juntar seus pontos na plataforma da Gigante de Busca, é só seguir este passo a passo:

Abra o app da Play Store; Toque no ícone do seu perfil no canto superior direito; Selecione “Play Points”; Toque em “Inscreva-se gratuitamente”.



Pronto! Agora você já tem acesso a todos os benefícios do programa.

Aproveite para conhecer a lista mais recente do Canaltech de melhores aplicativos para Android.