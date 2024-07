Descoberta fonte de atividade vulcânica na Islândia

A atividade vulcânica na Islândia causa muitos estragos, e um artigo publicado na revista Terra Nova na última quarta-feira (26) revelou a fonte subterrânea que alimenta os vulcões da península de Reykjanes e tem se tornado a responsável por essa preocupante ascensão das erupções.

Os vulcões de Reykjanes ficaram adormecidos por cerca de 800 anos, e despertaram em 2021. Desde então, oito erupções ocorreram na península.

Os cientistas da Universidade de Uppsala (Suécia) conduziram um estudo justamente para entender o nível de perigo. Afinal: as atividades vulcânicas finalmente vão dar uma trégua?

Segundo a estimativa desses autores, as erupções originadas na Península de Reykjanes podem continuar por bastante tempo — estamos falando de anos, ou até mesmo décadas.

Para entender melhor as origens desse vulcanismo renovado e ajudar a prever erupções futuras, os pesquisadores examinaram se o vulcanismo em andamento é alimentado por uma ou várias zonas de armazenamento de magma ou por vários reservatórios menores e onde as zonas estão localizadas (ou seja, manto ou profundidades da crosta inferior ou superior).

Fonte da atividade vulcânica

"Usando geoquímica de elementos principais e traços, isótopos de oxigênio e tomografia sísmica, descartamos uma única zona de armazenamento de magma profunda em escala. Em vez disso, propomos a presença de uma zona de armazenamento de magma profunda", diz o estudo.

Esse reservatório de armazenamento de magma profunda tem dez quilômetros de largura de acumulação de magma no nível da crosta (9 a 12 km) abaixo do vulcão Fagradalsfjall que alimentou as erupções de 2021 a 2023 e as erupções de 2023 a 2024 no vulcão Sundhnúkur.

Ou seja: os dados geoquímicos sugerem uma origem comum para os magmas Fagradalsfjall e Sundhnúkur. "Com erupções contínuas na península de Reykjanes, prevemos que estudos futuros fornecerão mais descobertas sobre os papéis dos vários processos que controlam a formação do magma".

Vulcões na Islândia

A Islândia é um dos locais mais vulcanicamente ativos do mundo devido à sua localização geológica única, situada no limite entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia.

Neste ano, a península de Reykjanes protagonizou uma erupção que incendiou diversas casas e ainda abriu fissuras no solo.

Fonte: Terra Nova