Galaxy Watch FE chega ao Brasil para ser o "relógio barato" da Samsung

A Samsung oficializou a chegada do relógio Galaxy Watch FE ao Brasil. O produto já tinha sido lançado há algumas semanas no mercado internacional, e agora chega ao país com o preço oficial de R$ 1.299.

Portanto, o Watch FE se encaixa entre as opções mais acessíveis da marca no país, pois custa menos que o Watch 6 e Watch 6 Classic. Ele deve permanecer como a opção mais acessível também após o lançamento do Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, que chegarão daqui a poucos dias.

Para ser mais barato, o produto chegou como uma versão renomeada do Galaxy Watch 4 de 2021. Quando passou pela análise do Canaltech, o produto se mostrou uma opção relativamente sólida, especialmente em aspectos como desempenho e variedade de apps.

O Watch FE ainda teve outros recursos destacados pela Samsung, incluindo:

Sensor Bioactive: o componente serve para medir dados corporais 24 horas por dia, além de atuar no envio de dicas personalizadas;

Auxílio de sono: o relógio é capaz de monitorar padrões de sono, criando um ambiente favorável para o descanso;

Saúde do coração: o Watch FE pode mostrar alertas de frequência cardíaca e Notificação de Ritmo Cardíaco Irregular (IHRN), além de monitorar a pressão arterial e ECG;

Exercícios personalizados: o smartwatch pode acompanhar 100 modos diferentes de esportes, incluindo análise avançada de corrida e Zona de Frequência Cardíaca Personalizada;

Composição corporal: fornece dados abrangentes sobre o corpo e condicionamento físico através de uma Análise de Bioimpedância Corporal;

Integração: o Watch FE é totalmente integrado ao sistema SmartThings, incluindo o SmartThings Find para encontrar smartphones perdidos, e controlador de câmera para realizar capturas mesmo de longe. Já o Samsung Wallet permite acessar documentos e pagar contas diretamente no relógio.

Além disso, a lista de especificações do relógio inclui a presença de um processador Exynos W920, e tela de 1,2 polegada com resolução de 396 x 396. Ele tem resistências IP68 e MIL-STD-810H, enquanto seu sistema operacional é o WearOS com Watch One UI 5.

O Galaxy Watch FE já pode ser encontrado para compra no site oficial ou lojas físicas da Samsung. No total são três opções de cores: preto, rosé e azul.