Meta muda rótulo para sinalizar conteúdos feitos por IA

A Meta mudou o rótulo usado para avisar o uso de inteligência artificial em fotos e vídeos: a marcação “Feito com IA” agora se chama “Informações de IA”, disponível no Facebook e no Instagram. A empresa alega que a opção anterior “nem sempre estava alinhada” com as expectativas da comunidade e visa trazer mais contexto com o novo aviso.

Em nota, a gigante das redes sociais informa que algumas publicações recebiam o rótulo “Feito com IA” quando continham apenas ajustes simples, como ferramentas de retoque de editores de imagens, e notou que outras empresas do setor também usavam os mesmos indicadores padrão.

Nesse caso, a medida poderia colocar imagens reais que passaram por um leve processo de edição na mesma categoria de conteúdos criados do zero a partir de uma IA generativa, por exemplo. Uma foto real poderia ser "acusada" de ser uma geração de IA, o que poderia confundir usuários.

O rótulo foi introduzido em abril deste ano e gerou polêmica por situações de uso indevido, com reclamações de fotógrafos e designers que encontraram a marcação em posts de fotos reais ou imagens criadas em software de edição 3D.

O que muda

A Meta adotou o rótulo “Informações de IA”, que garante uma abordagem mais abrangente sobre as tecnologias usadas na edição do post. Ao tocar sobre o aviso, o app mostra uma janela com mais detalhes sobre o tema, incluindo um reforço de que o autor pode ter usado IA generativa para editar ou criar o conteúdo.

Em teste feito pelo Canaltech, o aplicativo do Instagram ainda mostrava o aviso antigo, o que indica que a empresa pode distribuir a novidade aos poucos para os usuários. Além disso, você pode conferir algumas dicas para identificar se uma imagem foi criada por IA.