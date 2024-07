Motorola Edge 50 terá bateria maior e Android 14, indica vazamento

A Motorola está prestes a atualizar a sua linha de celulares com o Edge 50. O smartphone apareceu em diversas certificações com seus primeiros detalhes de conectividade e bateria.

O aparelho foi identificado com os números de modelo XT2407-1 e XT2407-2, provavelmente referentes a versões diferentes do dispositivo. Suas homologações apareceram em órgãos regulatórios como o FCC (dos Estados Unidos), TDRA (Emirados Árabes Unidos) e EEC (Europa).

A principal característica mostrada pelas certificações é a capacidade de bateria do celular, que chegará a 5.000 mAh. Trata-se de uma evolução em comparação com o Edge 40, que tem 4.400 mAh.

A duração de bateria foi justamente um dos pontos fracos do antecessor quando ele passou pela análise do Canaltech. Por outro lado, ele mostrou atributos sólidos nos aspectos de desempenho, câmeras e tela, entre outros.

Já as recargas rápidas do novo modelo terão potência de 68 W, semelhante ao que já é visto no modelo atual. É provável que ele também mantenha o suporte para carregamento sem fio de 15 W.

No mais, a certificação ainda confirma alguns detalhes de conectividade já esperados para aparelhos deste segmento, como o suporte para Wi-Fi 6 e NFC. Seu sistema operacional será o Android 14, com interface Hello UI.

Outras especificações do aparelho não são conhecidas até o momento, mas é possível que ele herde algumas características do antecessor. Para efeito de comparação, o Edge 40 chegou com:

Processador MediaTek Dimensity 8020;

Versões com até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno;

Tela pOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD+ e suporte para taxas de atualização a 144 Hz;

Câmera principal de 50 MP, ultrawide de 13 MP e frontal de 32 MP.

Ainda não foi divulgada uma data oficial para o lançamento do Motorola Edge 50, mas é provável que ele seja anunciado ainda durante o mês de julho. A empresa já oficializou outros modelos da linha no Brasil, incluindo o Edge 50 Ultra, 50 Pro e 50 Fusion.

Fonte: Federal Communications Commission