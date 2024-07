???? DESPENCOU | Galaxy S24 com 256 GB está com preço baixo usando cupom

O Galaxy S24 é um dos celulares mais poderosos do mercado que não abre mão do seu tamanho compacto, e agora o modelo com 256 GB atinge um dos menores preços já registrados usando cupom de desconto do Canaltech. Corra e aproveite antes que acabe!

Compre o Galaxy S24 de 256 GB por R$ 3.299 com cupom

Sobre o Galaxy S24

Modelo mais simples, mas não menos poderoso da linha, o Galaxy S24 traz alguns dos principais recursos dos outros dois membros da família em um pacote ideal para quem quer um celular compacto.

O aparelho vem equipado com processador Exynos 2400, 8 GB de RAM e, nesta oferta, 256 GB de armazenamento, fornecendo potência de sobra mesmo para as tarefas mais pesadas, incluindo jogos e edição de fotos e vídeos.

Uma das maiores novidades do modelo em relação ao Galaxy S23 é a tela Dynamic AMOLED 2X com brilho mais intenso, que atinge os 2.600 nits para oferecer melhor visualização sob o sol e uma experiência de consumo de mídia em HDR superior. Fora isso, o display entrega o que há de melhor, como a taxa de atualização de até 120 Hz e proteção de vidro Gorilla Glass Victus 2.

Também estão entre os destaques: conjunto de câmeras com sensor principal de 50 MP e recursos de IA, garantindo melhorias significativas em fotos noturnas e capturas com zoom; e a suíte Galaxy AI, que oferece novas possibilidades ao usar o aparelho para resumir e formatar suas anotações, editar fotos e vídeos e até traduzir chamadas em tempo real, entre diversas outras funções.

Fecha o pacote a bateria, que cresceu de tamanho, contando agora com 4.000 mAh de capacidade. Somada ao carregamento rápido de 25 W de potência, o Galaxy S24 garante autonomia para o dia todo.

Compre o Galaxy S24 de 256 GB por R$ 3.299 com cupom