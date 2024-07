Telegram ganha opção de conteúdo pago e novidades nos stories

O Telegram recebeu uma série de novidades para auxiliar criadores de conteúdo no último domingo (30). Além da busca por stories por hashtag ou localização, a plataforma passou a permitir a publicação de conteúdos pagos com Estrelas, uma espécie de crédito virtual para usar dentro do aplicativo com mini apps e outros recursos.

A atualização garante um leque de recursos para promover conteúdos, como a possibilidade de publicar fotos ou vídeos pagos em canais. Ou seja, a mídia só é desbloqueada após a transferência das Estrelas, que podem ser usadas para obter recompensas em criptomoedas em Toncoin ou usá-las para anunciar a própria conversa.

Ainda segundo os desenvolvedores do mensageiro, o uso dos recursos obtidos com os conteúdos pagos tem “comissão quase zero”.

Melhorias nos stories do Telegram

Também há melhorias nos stories que podem expandir o alcance das publicações efêmeras. Agora, os usuários conseguem buscar os conteúdos por hashtag ou até mesmo pela localização.

Assinantes do Telegram Premium também conseguem incluir uma figurinha de link, similar ao Instagram, para levar os seguidores a uma loja virtual, publicação em blog, playlist em plataformas de streaming e mais.

“Apenas stories que você tem permissão para ver aparecem nas buscas por hashtag ou localização”, ressaltou a equipe do mensageiro. “Stories privados nunca aparecem nos resultados de busca.”

Gesto para minimizar mini apps

O Telegram oferece uma série de mini apps, incluindo a carteira digital para administrar a criptomoeda Toincoin. Para trocar mensagens sem encerrar o serviço, por exemplo, o mensageiro ganhou uma opção para minimizar as plataformas, colocando-as em uma pequena barra inferior.

As novidades já estão disponíveis aos usuários nos aplicativos para Android e iOS.