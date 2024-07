Funcionários da Samsung entram em greve geral na Coreia do Sul

Trabalhadores das fábricas da Samsung Electronics na Coreia do Sul anunciaram, nesta segunda-feira (1) durante uma transmissão ao vivo no YouTube, uma greve imediata e por tempo indeterminado. Colaboradores exigem melhores salários e benefícios.

Segundo Son Woo-mok, chefe do National Samsung Electronics Union (NSEU), não haverá trabalho até que os pagamentos devidos sejam feitos. O grupo exige melhorias no sistema de bônus baseado no desempenho e um dia adicional de férias anuais.

A Samsung ainda não respondeu às exigências do sindicato, mas Woo-mok mencionou que a sul-coreana ofereceu um aumento salarial de 5,1%, o que “irritou todos os membros” do sindicato composto por cerca de 28 mil trabalhadores. As negociações acontecem desde janeiro de 2024.

Apesar de o primeiro sindicato da história da Samsung ter sido criado apenas no final da década de 2010, a primeira greve desse tipo aconteceu somente em junho deste ano, quando colaboradores do setor de semi-condutores marcaram uma greve de um dia.

“Ainda não recebemos nenhuma comunicação oficial da empresa, exceto que eles receberam nossa declaração de greve”, revelou Lee Huyn-Kuk, vice-presidente da NSEU.

