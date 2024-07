???? BOM E BARATO | Galaxy A35 5G está em promoção com preço baixo

Apostando em tela grande e bateria generosa, o Galaxy A35 5G está em promoção excelente no Magalu para quem busca um celular bom, bonito e barato! Aproveite a oferta agora mesmo antes que seja tarde:

Compre o Galaxy A35 5G a partir de R$ 1.415

Sobre o Galaxy A35 5G

O Galaxy A35 aposta no competente chip Exynos 1380 do Galaxy A54, oferecendo ótimos 6 GB de memória RAM com suficientes 128 GB de armazenamento interno (expansível via microSD).

Equipado com uma tela de qualidade Super AMOLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD e taxa de 120 Hz, o modelo oferece cores precisas, pretos profundos, imagens nítidas e navegação fluida o tempo todo.

Seu conjunto de câmera conta com um sensor frontal de 13 MP para selfies em alta qualidade e três câmeras traseiras: a principal com sensor de 50 MP, a ultrawide com 8 MP e a macro com 5 MP.

Com bateria de 5.000 mAh e suporte à recarga rápida de 25 Watts, o intermediário também se destaca pelo leitor de impressões digitais sob a tela e proteção IP67 contra água e poeira.

O Galaxy A35 5G ainda estreia com Android 14 de fábrica, interface One UI 6.1 e promessa de 4 anos de atualizações do sistema operacional e 5 anos de atualizações de segurança.

