Mulher-Maravilha muda cânone com dinâmica que evoca Batman e Coringa

Uma crítica recorrente entre os fãs da Mulher-Maravilha reside em poucas atualizações consistentes em suas mitologia e em sua galeria de vilões. Para a alegria dos fãs, a fase deste momento vem “consertando” isso com novidades sobre os poderes, o temperamento e a dinâmica da heroína com outros núcleos de personagens do Universo DC.

Atenção para spoilers potenciais de Wonder Woman #10!

A DC enriqueceu permanentemente o cânone da Mulher-Maravilha ao introduzir uma consequência sombria ao seu heroísmo que evoca um tropo visto com clareza no relacionamento entre Batman e Coringa — e, felizmente, Diana Prince aparentemente não ficará presa no ciclo de violência interminável que se tornou a base dinâmica entre o Homem Morcego e o Palhaço principal.

A revelação começa com o vilão Soberano observando que Bárbara não foi a primeira a ser amaldiçoada com o apelido e aparência de Cheetah: Priscilla Rich (a primeira Cheetah nos quadrinhos da DC) e Deborah "Debbi" Domaine, sobrinha de Priscilla. Ele, então, afirma que “pouco importa” quem especificamente é Cheetah.

A principal conclusão é que “...os deuses decidiram que se existe uma Mulher-Maravilha, também deve haver uma Mulher-Leopardo”. Isso estabelece claramente uma conexão cósmica entre ambas, em uma rivalidade que promete estourar ferver o kissuco de muita gente por aí.