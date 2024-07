Como assinar a Netflix | Guia Prático

Netflix é um serviço de streaming por assinatura para assistir filmes e séries. Contudo, algumas pessoas podem ter dúvidas sobre como assinar a Netflix, em quais aparelhos é possível acessar a plataforma, quais são os planos e quanto custa o serviço.

Pensando nisso, o Canaltech preparou um tutorial que responde a essas perguntas e ensina o passo a passo para assinar a Netflix no computador, celular, Smart TVs e outros dispositivos compatíveis.

Como assinar a Netflix

Por padrão, é obrigatório que você acesse o site da plataforma para criar uma conta e assinar a Netflix. Veja como realizar a operação:

Pelo celular

Acesse o site da Netflix pelo navegador no celular para assinar o streaming.

Acesse o site da Netflix; Informe um endereço de e-mail e toque em “Vamos lá”; Crie uma senha para a sua conta; Escolha um plano de assinatura; Defina uma forma de pagamento; Informe os dados do cartão de crédito, débito ou código pré-pago; Toque em “Iniciar assinatura” para confirmar.





Pelo computador

É possível assinar a Netflix ao acessar o site da plataforma pelo computador.

Acesse o site da Netflix; Informe o seu e-mail e clique em “Vamos lá”; Defina uma senha para sua conta; Escolha um plano de assinatura; Selecione uma forma de pagamento; Informe os dados do cartão de débito, crédito ou código pré-pago; Confirme a operação em “Iniciar assinatura”.





Pela Smart TV

Também é possível iniciar o processo de assinar a Netflix a partir de Smart TVs e outros aparelhos de transmissão, como consoles de videogame, dongles (Fire TV Stick, Roku Express) e Chromecast.

Instale e abra o app da Netflix na Smart TV ou periférico; Informe um endereço de e-mail ou número de telefone; Você receberá um e-mail ou SMS com um link de ativação; Abra o link no navegador pelo PC ou celular; Selecione um plano para assinar a Netflix; Crie uma conta com e-mail e senha; Selecione uma forma de pagamento; Confirme em “Iniciar assinatura”.

Quais são os planos de assinatura na Netflix?

A Netflix conta com três planos de assinatura. Conheça as opções:

Recursos do plano Padrão com anúncios Padrão Premium Valor da assinatura R$ 20,90 R$ 44,90 R$ 59,90 Catálogo completo Não* Sim Sim Telas simultâneas 2 2 4 Máximo de aparelhos para baixar conteúdo 2 2 6 Resolução Full HD Full HD Ultra HD Opção de assinante extra por R$ 12,90 Não 1 2

*Quase todos os filmes e séries estão disponíveis no plano com anúncios, mas uma pequena parte não está devido a restrições de licenciamento. Esses títulos mostram um ícone de cadeado quando você faz buscas ou navega pelo catálogo da Netflix.

Quais as formas de pagamento na Netflix?

A Netflix aceita cartões de crédito e débito, cartões virtuais, pré-pagos e vale-presente Netflix. Também dá para pagar a Netflix por parceiros, na maioria dos casos quando o acesso à plataforma vem incluso em pacotes de dados de celular.

O débito em conta não está mais disponível para novos assinantes, mas quem já tinha o recurso ativado e não desabilitou a opção pode continuar usando essa forma de pagamento.

A Netflix ainda oferece 30 dias de teste gratuito?

Não. Desde 2020, a Netflix deixou de oferecer um período de teste gratuito de 30 dias para novos assinantes no Brasil. Ou seja, ao confirmar a assinatura, o valor já é cobrado e se renova mensalmente na data em que você assinou.

Posso mudar o plano da Netflix?

Sim, você pode mudar o plano de assinatura da Netflix quando quiser. É importante notar que se você fizer a troca para um plano superior, ele começará a valer imediatamente, e a data da cobrança também será alterada.

Mas se a troca for para um plano inferior, a alteração será efetivada apenas na data da próxima cobrança, e o assinante continuará com acesso aos benefícios do plano maior até essa data.

Posso cancelar a Netflix?

Sim. É possível cancelar a Netflix a qualquer momento e encerrar sua assinatura no serviço. Se você cancelar, poderá continuar usando a Netflix até o fim do período de cobrança.