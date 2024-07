Fábricas internacionais da TSMC vão corresponder a só 10% da produção

No último domingo (30), a TSMC confirmou estar investindo pesado na internacionalização de suas fábricas de semicondutores, com projetos no Japão, Alemanha e Estados Unidos. Apenas com a Fab 21, em Phoenix (Arizona), serão mais de US$ 65 bilhões em investimentos, mas porta-voz da TSMC afirma que ainda assim, fábricas internacionais irão corresponder a apenas 10% da produção global.

A iniciativa visa muito mais agilizar cadeias de abastecimento de clientes em diferentes regiões do mundo do que reduzir a dependência das fábricas taiwanesas.

Tanto por isso, cerca de US$ 11,6 bilhões dos investimentos na Fab 21 foram obtidos graças à Lei dos Chips, em forma de subsídios e garantias de empréstimo.

Os projetos já estão aquecendo diferentes economias locais, resultando na criação imediata de cerca de 8.000 postos de trabalho no Arizona, e projeção de atingir um pico de 12.000 empregos a longo prazo.

Big news: Today, we’re announcing a $6.6 billion preliminary agreement with TSMC.



The investment will help bring the world’s most advanced leading-edge semiconductor technology to the US, build a third fab in Arizona, and create tens of thousands of jobs. https://t.co/bQYfVTjspQ