10 carros flex 0km mais econômicos do Brasil em 2024

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro divulgou nesta segunda-feira (1º) os dados mais recentes sobre eficiência energética e consumo de combustível dos carros flex 0km à venda no mercado brasileiro em 2024.

O órgão avaliou 909 veículos de passeios e comerciais leves (caminhonetes) novos, produzidos por 36 fabricantes diferentes e disponíveis hoje para o consumidor nacional. A lista inclui modelos flex, híbridos ou tradicionais, das mais distintas marcas e modelos.

A relação com os 10 carros flex mais econômicos do Brasil em 2024 leva em consideração o consumo energético, medido em megajoules por quilômetro e, também, o parâmetro mais conhecido do público — quilômetros por litro.

O primeiro critério para definir quem fica mais acima do ranking é a eficiência energética. Logo na sequência vem o consumo médio de combustível utilizando gasolina e em perímetro urbano. Até por conta disso, os dois “campeões” são os modelos híbridos flex da Toyota, pois, na estrada, essa motorização é menos eficiente.

Motor 1.0 domina relação dos mais econômicos

Exceção feita às duas primeiras posições, a lista com os 10 carros flex mais econômicos do Brasil em 2024 é composta apenas por modelos dotados de motor 1.0 e câmbio manual.

Essa configuração, considerada de entrada, está presente nas linhas de hatches e sedans e tem no preço menor um outro enorme atrativo para se manter entre as favoritas do consumidor brasileiro.

10 carros flex mais econômicos do Brasil em 2024