Chegou a hora de comprar o Galaxy Z Flip 5 ou é melhor esperar o Z Flip 6?

O Galaxy Z Flip 6 deve ser lançado em poucos dias, com atualizações que podem tornar a sua compra mais atrativa em relação ao Z Flip 5 que já está no mercado há quase um ano. No entanto, a decisão precisa considerar outros aspectos, especialmente o aumento de preço esperado para o novo smartphone. Será que chegou a hora certa de comprar o Galaxy Z Flip 5 ou é melhor esperar o anúncio oficial do Z Flip 6?

RAM, longevidade e câmera são aspectos principais

Uma mudança potencialmente relevante do Galaxy Z Flip 6 é o aumento da RAM, que passará de 8 GB para 12 GB. Desta forma, o Z Flip 6 se consolida com configurações próximas dos principais topos de linha, o que pode ser bastante útil para pessoas que costumam deixar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, por exemplo.

Na parte de software, o novo celular dobrável pode participar da nova política de atualizações da Samsung, com sete anos de updates do Android. Portanto, ele leva bastante vantagem em relação ao Z Flip 5 que tem quatro anos — isso sem contar o ano que já se passou desde o lançamento do modelo de 2023.

O novo modelo é esperado com uma câmera principal atualizada de 50 MP. Trata-se de um upgrade considerável de resolução em comparação com os 12 MP do Z Flip 5.

Mesmo que um aumento de megapixels não seja suficiente para garantir melhores resultados em fotos e vídeos, isso costuma significar que a câmera principal será mais versátil para conteúdos com zoom e durante a noite, por exemplo.

A chegada de novas câmeras tem sido um pedido de entusiastas da linha, já que o modelo atual não mostrou grandes evoluções em relação ao Z Flip 4. De fato, o modelo tem um conjunto que parece ficar atrás dos outros modelos premium da Samsung, algo que pode ser resolvido no aparelho atualizado.

Mesmo assim, o Galaxy Z Flip 5 já mostrou resultados de câmera considerados competentes quando o aparelho passou pela análise do Canaltech. Se a qualidade de fotos não estiver entre as prioridades na hora de comprar, é possível se contentar com o que o modelo “antigo” entrega.

Evoluções de performance e IA

Em teoria, o Z Fold 6 poderia ser mais vantajoso para quem faz questão de aproveitar os novos recursos de inteligência artificial (IA) do Galaxy AI com processamento nativo. Afinal, o dispositivo trará o processador Snapdragon 8 Gen 3, que viabiliza muitas funcionalidades já mostradas em modelos como o Galaxy S24 Ultra.

Essas funções incluem traduzir conteúdos em tempo real, além da edição avançada de fotos — que permite eliminar algum elemento da imagem e preencher o espaço com texturas criadas por IA. Outra novidade é o circule para pesquisar, que facilita a realização de buscas por imagem no Google.

No entanto, até o Galaxy Z Flip 5 aproveita o Galaxy AI, por meio de atualizações fornecidas pela própria Samsung. Portanto, quem pensou no Z Flip 6 por ter essa exclusividade da IA, é bom saber que não é bem assim.

Outra mudança prevista para o Galaxy Z Flip 6 é o aumento da bateria, com um novo tanque que teria capacidade de 4.000 mAh. No entanto, o acréscimo é tímido em relação aos 3.700 mAh do modelo atual — certamente não é uma diferença suficiente para justificar, por si só, a espera pela nova geração.

Aumento de preço é esperado

Outro fator que pode ser decisivo na hora de comprar o Galaxy Z Flip 5 ou o Z Flip 6 é o preço. Afinal, notícias recentes apontaram que o novo modelo pode ter um aumento considerável de preço, na casa dos € 140 — cerca de R$ 840 em conversão direta.

Para referência, o Z Flip 5 foi anunciado no Brasil por R$ 7.999. É possível esperar um reajuste para o aparelho atualizado, mesmo que não seja necessariamente na mesma proporção do que será visto no mercado internacional.

Além disso, já é possível encontrar o Galaxy Z Flip 5 por preços bem mais baixos que o valor inicial de lançamento, especialmente em promoções.

Comprar o Galaxy Z Flip 5 ou esperar o Z Flip 6?

Portanto, esperar pelo Galaxy Z Flip 6 só vale a pena se for muito necessário usar a câmera de alta resolução, recursos de IA com processamento nativo ou multitarefas aprimorado. A longevidade também se mostra como um fator importante, já que são potencialmente quatro anos a mais de vida útil no novo aparelho.

Se nenhum dos aspectos citados anteriormente for prioridade, ou se o preço for uma questão primordial, é mais vantajoso adquirir o Galaxy Z Flip 5.