Lenovo lança notebook com 2 telas no Brasil por mais de R$ 20 mil

A Lenovo lançou, nesta segunda-feira (01) no Brasil, o notebook Yoga Book 9i de 9ª geração, que se destaca pela presença de duas telas OLED e processador Intel Core Ultra 7. Ele deve competir diretamente com ASUS Zenbook DUO, principalmente no preço acima de R$ 20 mil.

O novo Yoga Book 9i tem duas telas OLED de 13,3 polegadas com resolução 2,8K e tecnologia OLED. Suas formas de uso são praticamente as mesmas da opção da ASUS, que já analisamos no Canaltech, podendo ser usado nos modos tenda, tela dupla, tablet, etc.

Um diferencial do notebook da Lenovo é o seu peso de apenas 1,34 kg segundo a empresa, sendo bem mais fino que os 1,68 kg do Zenbook DUO. Os alto-falantes são modificados pela Bowers & Wilkins, com suporte a Dolby Atmos.

Em sua construção, vemos, ainda, três portas USB-C com Thunderbolt 4, além da incomum DisplayPort (DP) 2.1 em vez do HDMI. Com relação à conectividade sem fio, temos Wi-Fi 6E e Bluetoothh 5.3. O sistema operacional é o Windows 11 de fábrica.

Internamente, o Yoga Book 9i de 9ª geração vem com o processador Intel Core Ultra 7 em vez do Ultra 9 do concorrente da ASUS. Ele é equipado com opções de até 32 GB de memória RAM LPDDR5X e 1 TB de armazenamento interno em SSD PCIe de 4ª geração. Já a bateria é de 80 Wh, sem estimativa informada pela Lenovo.

Preço e disponibilidade

O Yoga Book 9i de 9ª geração já está disponível no site oficial da Lenovo pelo preço sugerido de R$ 21.999,96. Ele é mais caro que o Zenbook DUO, que custa a partir de R$ 17.999 com Intel Core Ultra 9.