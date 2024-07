Startup britânica testa bateria para carro elétrico com carregamento a jato

A Nyobolt, startup de origem britânica, pode ter dado um passo fundamental nesta segunda-feira (1º) para acabar com o principal problema dos carros elétricos: a demora para recarregar as baterias.

A empresa divulgou um vídeo em que seu carro esportivo, um protótipo, é plugado em um carregador DC ultrarrápido, de 350 kW, e consegue recuperar de 20 a 80% da bateria em apenas 4 minutos e 30 segundos.

O segredo para a carga "a jato" está nos elementos que constituem o sistema de baterias do carro-conceito da Nyobolt. Ele conta com 35 kWh de carga total e é formado por ânodo de carbono e óxido metálico.

Segundo informações postadas no site oficial da startup, esses materiais utilizados na bateria são de baixa impedância e, por isso, geram menos calor e evitam os riscos de superaquecimento durante a recarga.

Bateria com recarga a jato pode chegar a outras marcas

Colocar no mercado um carro próprio com as baterias que permitem recarga a jato não é a prioridade da Nyobolt. Segundo os executivos da startup britânica, o caminho mais viável deve ser a venda do sistema para marcas já consolidadas no mercado de carros elétricos.

De acordo com o material publicado no site oficial, há conversas com pelo menos oito montadoras que já demonstraram interesse em equipar seus modelos com as baterias construídas com ânodo de carbono e óxido metálico. Será que a tal "ansiedade de recarga" que tanto afeta os donos de carros elétricos vai, finalmente, chegar ao fim?