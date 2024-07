Gladiador 2 | Filme com Paul Mescal e Pedro Pascal ganha imagens épicas

Nesta segunda-feira (1º), a Vanity Fair revelou com exclusividade algumas imagens épicas de Gladiador 2, sequência do drama histórico dirigido por Ridley Scott.

Uma das produções mais aguardadas de 2024, Gladiador 2 vem causando frisson desde seu anúncio em 2018, tanto pelo peso de ser uma continuação direta de Gladiador (2000) – longa-metragem estrelado por Russell Crowe, vencedor de cinco estatuetas do Oscar (incluindo a de Melhor Filme) – quanto pelo elenco de sua produção.

Estrelado por Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, o filme encerrou suas gravações em janeiro deste ano, mas, desde então, decidiu manter em segredo as imagens da produção, causando ainda mais burburinho entre o público, curioso sobre o que esperar da obra.

Nas imagens exclusivas divulgadas pela revista nesta segunda, no entanto, é possível ver que não apenas os cenários, mas o clima épico de Gladiador realmente estão de volta.

Suados, ensaguentados e no auge de sua força física, Paul Mescal e Pedro Pascal aparecem lutando contra si em pleno coliseu romano, enquanto Denzel Washington surge como um observador ostensivamente trajado e Connie Nielsen e Joseph Quinn têm os primeiros vislumbres de seus personagens revelados.

De volta ao Coliseu

Anunciado como uma jornada de vingança, Gladiador 2 segue os passos de Lucius Verus (Paul Mescal), o filho da imperatriz romana Lucilla (Connie Nielsen), que conhecemos criança no primeiro filme.

Criado em uma região fora do alcance do Império Romano, o antigo herdeiro leva uma vida pacífica ao lado de sua esposa e filho, mas vê seu caminho se cruzar com o do ex-general romano Marcus Acacius (Pedro Pascal) quando seu lar é invadido pelos conquistadores de sua terra natal.

Marcus, que além de ter sido treinado por Maximus – o personagem de Russell Crowe na obra original – é casado com a Imperatriz Lucilla, se apresenta em um primeiro momento como o algoz de Lucius, que se torna seu prisioneiro e é levado para Roma.

O protagonista, então, se vê novamente de frente com sua mãe e é empurrado para um mundo que odeia, embora ao qual esteja geneticamente ligado.

No filme, Denzel Washington aparece ainda como Macrinus, um ex-comerciante de escravos que enriqueceu e é dono de um estábulo de gladiadores, e Joseph Quinn e Fred Hechinger dão vida aos jovens gêmeos governantes que lideram a cidade, os Imperadores Caracala e Geta, respectivamente.

Escrito por David Scarpa, que repete com Ridley Scott a dobradinha de Napoleão, Gladiador 2 chega aos cinemas do Reino Unido em 15 de novembro. Nos Estados Unidos, o filme desembarca no dia 22 do mesmo mês.