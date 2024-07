Lanterna Verde confessa qual o único herói da Liga da Justiça realmente teme

Os Lanternas Verdes são escolhidos pelos Anéis de Poder criados pelos Guardiões do Universo devido à extrema força de vontade e a capacidade de sobrepujar o medo. Isso não significa que eles são destemidos, e sim que têm coragem para enfrentar o que mais incomoda-os. Contudo, Hal Jordan confessou que há um herói da Liga da Justiça que realmente o tira do sério mais do que o normal.

Para a surpresa de muitos, essa figura é John Constantine. E há uma boa explicação para que Jordan sinta medo do bruxo de rua: criado na Era de Prata, a Tropa dos Lanternas Verdes alimentam suas poderes por meio explicações e invenções que têm como pano de fundo a ficção científica, e, diferente do Universo Marvel, no Universo DC a magia e a ciência podem ser consideradas forças paradoxais e que praticamente podem se anular.

Pode não fazer sentido para alguns, mas histórias anteriores mostraram que os construtos gerados pelos Anéis de Poder dos Lanternas Verdes são menos eficazes contra a magia.

Como John Constantine é um dos mais poderosos usuários de magia de todo Universo DC, faz sentido que Jordan evite o bruxo de rua.

Isso pode ser provado em Justice League #51, lançado em 2015 durante a reformulação dos Novos 52, quando a DC Comics passou a incorporar ao seu Universo DC tradicional e heróico os personagens mais sombrios que costumavam aparecer com mais frequência em títulos do selo adulto Vertigo — a exemplo do próprio Constantine, assim como o Monstro do Pântano, Deadman, Etrigan e Zatanna.

Como o Lanterna Verde mostra seu medo do Constantine

Pois bem, em Justice League #51, a trama mostra a Liga da Justiça investigando o que Batman chama de “Fenômeno Forteano”. O Flash acha que isso é mais “assustador” do que as ameaças que a equipe costuma enfrentar, e sugere passar o caso para a Liga da Justiça Sombria, já que o episódio se conecta melhor à percepção de Zatanna ou do "britânico maluco".

É neste momento que, só de ouvir Flash citar Constantine, sem nem mesmo invocar seu nome, que Jordan fica visivelmente incomodado e chega a dizer para o Corredor Escarlate não apelar para o detetive do oculto, “a não ser que você queria acabar com sua memória em branco, uma vaga sensação de vergonha específica e o traje fedendo a fumaça de cigarro” — tudo bem que Jordan chega a brincar com a possibilidade de atuar ao lado do bruxo de rua, entretanto, fica claro que o Gladiador Esmeralda não se sente à vontade com essa isso.

Embora a DC tenha pontuado esse conflito, vale destacar que raramente vimos Jordan ou qualquer outro Lanterna Verde contracenar com o bruxo de rua. Aliás, ainda faça sentido o Gladiador Esmeralda temer Constantine, não seria para tanto, pois as próprias Baterias de Poder e os Anéis de Poder possuem conexões mágicas e até mesmo receberam atualizações recentes sobre esse tema.

De qualquer forma, dado ao currículo de tretas, maldições, trairagens e atitudes tão egoístas quanto deliberadamente cruéis, o melhor mesmo para qualquer herói é evitar um confronto com John Constantine — afinal, o bruxo de rua já desafiou e venceu Lordes Infernais várias vezes e até roubou os poderes de Shazam para dar uma surra no Superman em uma das edições do título Justice League Dark.