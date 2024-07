NASA destaca infográfico da história da Terra na foto astronômica do dia

Um infográfico mostrando a linha do tempo da história da Terra — e do nosso universo — é o destaque da NASA para a Foto Astronômica do Dia, onde a agência espacial americana seleciona as melhores imagens científicas e as comenta.

No esquema em espiral, o centro mostra o evento de criação do universo como teorizado por cientistas, o Big Bang. O gráfico informa sua data calculada: 13,8 bilhões de anos atrás, quando o próprio tempo teria começado. Foram alguns bilhões de anos na escuridão, no entanto, até átomos se formarem e darem origem às estrelas.

Origem e história do universo

A imagem segue espiralando e mostrando, no tempo, quando surgem galáxias e estrelas notórias, como Arcturus, Aldebaran e Alpha Centauri. Chega então, finalmente, o sistema solar, quando o Sol de seu centro é formado, logo seguido pela Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Há representações do impacto do planeta Theia e desprendimento dos detritos que formarão nosso satélite natural, a Lua.

Chega, finalmente, a vida na Terra, há estimados 3,8 bilhões de anos, antes mesmo da formação do campo magnético terrestre. Depois, 1,7 bilhões de anos atrás, os primeiros seres multicelulares dão as caras, levando ao surgimento dos peixes há 500 milhões de anos.

Após serem selecionados naturalmente e saírem da água, algumas espécies viriam a se tornar os répteis e então os mamíferos, há 200 milhões de anos. Nós, humanos — não a espécie Homo sapiens, especificamente, mas nossos primeiros ancestrais próximos — só surgimos 6 milhões de anos atrás, construindo as primeiras cidades há 10.000 anos, onde o infográfico termina.

É um lembrete muito claro de que, apesar da importância dada a nós por nós mesmos, estamos no planeta há muito pouco tempo, deixando bilhões e bilhões de anos de história atrás de nossa própria existência.

A imagem inclui muito mais do que esse breve resumo, mas é possível dar zoom e conferir os momentos mais importantes na geologia e biologia do planeta, incluindo a evolução das espécies desde as bactérias e amebas até dinossauros e gênero Homo.

Fonte: NASA