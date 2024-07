Aston Martin Valiant | O superesportivo de 745 cv criado por Fernando Alonso

O piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, segue ativo na categoria mais importante do automobiismo mundial e, ao que parece, também usa sua experiência para ajudar sua atual equipe, a Aston Martin, a desenvolver supercarros para as ruas.

O veterano de 42 anos fez um pedido pessoal aos engenheiros da fabricante britânica para que eles desenvolvessem um superesportivo feito para as pistas, mas que também pudesse trafegar nas ruas. A ideia agradou, e a marca anunciou o lançamento do Valiant.

O Valiant é um superesportivo com design “retrô-futurista”, que combina elementos comuns às décadas passadas, como faróis circulares e carroceria musculosa, com outros mais modernos. O destaque, porém, está nas configurações do powertrain.

Em um post publicado no X (antigo Twitter), a marca definiu o Aston Martin Valiant em uma frase: “Um furacão de sensações a cada ponto de contato”. E a definição não foi exagerada, como mostraremos a seguir.

Como é o Aston Martin Valiant?

O Aston Martin Valiant, desenvolvido com a ajuda de Fernando Alonso, é um coupé que conta com um motor V12 biturbo de 5.2 litros sob o capô. Ele é capaz de entregar ao motorista 735 cv de potência e 55 kgf/m de torque, trabalhando sempre em conjunto com um câmbio manual de 6 velocidades.

O conjunto de freios do superesportivo é de carbono-cerâmica, com 16,1 polegadas de diâmetro na dianteira e 14,1 na traseira. A suspensão é do tipo Multimatic Adaptative Spool Valve (ASV), uma das mais modernas do mundo.

A central eletrônica também é de última geração e, segundo os engenheiros da marca, consegue identificar a ação do motorista e encontrar o melhor ajuste nos amortecedores para cada situação em milisegundos.

Por dentro, o Valiant apresenta DNA típico de carros de corrida, com direito até a gaiola de proteção, bancos Recaro e cinto de segurança com três pontos de fixação para o piloto. O acabamento é todo em fibra de carbono e couro alcântara, como o encontrado em modelos premium.

A velocidade máxima e o tempo que o bólido leva para fazer de 0 a 100 km/h ainda permanecem em segredo. A intenção da Aston Martin é revelar a ficha completa do Valiant apenas em sua apresentação oficial ao público.

Quando o Aston Martin Valiant será lançado?

A primeira aparição pública do Aston Martin Valiant, supercarro desenvolvido em parceria com Fernando Alonso, já tem data para acontecer. O modelo será oficialmente apresentado ao mundo no Festival de Goodwood, que acontecerá em meados de julho, na Inglaterra.

O “monstro”, porém, ainda não poderá sair das pistas para as ruas, como deseja o bicampeão mundial de Fórmula 1, pois ainda não recebeu homologação dos órgãos competentes para rodar livremente por aí.

A promessa é de que apenas 38 unidades do Aston Martin Valiant sejam produzidas, e o preço médio de cada uma deve girar em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14 milhões na conversão direta). A unidade número 1, se os planos não mudarem, já tem dono: o espanhol Fernando Alonso, um dos pais do projeto.