Memórias GDDR7 da Micron serão 30% melhores em games

Focada em oferecer muito mais performance bruta, a Micron revelou que sua próxima geração de memórias GDDR7 para GPUs será 30% melhor em games. A constatação, descoberta pelo informante harukaze5719 na segunda-feira (02), contemplará jogos que trabalham via Ray Tracing ou somente rasterização, mas também contemplará aplicações voltadas para inteligência artificial.

O valor de 30% mais desempenho não chega a ser uma grande surpresa, visto que os módulos GDDR7 prometidos para o futuro são bem animadores. A nova tecnologia pode alcançar velocidades de até 32 GB/s por módulo, gerando uma largura de banda total de 1.500 TB/s em 12 unidades. Para comparação, a RTX 4090 com 12 módulos GDDR6 faz 1.008 TB/s.

Vale ressaltar que as companhias que trabalham nesse recurso ainda afirmam aumentos de 50% na eficiência energética. Com a latência reduzida, aplicações pautadas em aprendizado de máquina e IA também devem ser beneficiadas quando calculadas diretamente pelas placas de vídeo.

Por enquanto, fabricantes como Samsung, Micron e a SK Hynix desenvolvem módulos que variam entre 28 e 32 GB/s. Contudo, a ideia da indústria é expandir esse número com o passar dos anos e chegar a velocidades incríveis de até 40 GB/s.

A expectativa é que as primeiras placas de vídeo a adotarem o GDDR7 sejam as GeForce RTX 5000 da NVIDIA, que só devem ser lançadas no início de 2025.