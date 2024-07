WhatsApp prepara função para gerar imagens de usuários através de IA

O WhatsApp desenvolve um novo recurso que vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial da Meta para gerar imagens dos usuários para serem usadas no mensageiro. A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo na versão Beta 2.24.14.13 do aplicativo para Android, mas ainda não está liberada para testes.

Imagem por IA no WhatsApp

Como é possível conferir na imagem abaixo, o recurso permite que a pessoa tire uma série de fotos de si mesma e use a tecnologia Meta AI para reimaginar o cenário em qualquer lugar, desde uma floresta ao espaço sideral.

Para ativar a função, bastará digitar “Imagine me” no chat da inteligência artificial ou marcar o chatbot em uma conversa do app. Em seguida, é provável que seja necessário digitar um comando de texto com a descrição do que deseja ver na foto para que a IA faça o resto do trabalho.

O resultado vai aparecer no chat e poderá ser usado como a pessoa quiser. Vale apontar que esta função deverá ser opcional e não vai aparecer como padrão no mensageiro. Além disso, como se trata de algo ainda em desenvolvimento encontrado nos códigos do Beta do WhatsApp, não há como saber quando será disponibilizado para o público.

Meta AI chegou ao WhatsApp em abril

A inteligência artificial da empresa de Mark Zuckerberg chegou ao Zap em abril junto do modelo de linguagem Llama 3 e também deu as caras no Instagram e no Facebook. A tecnologia usa um chatbot para gerar conteúdos e fazer pesquisas, mas ainda não tem data de chegada ao Brasil.

Fonte: WABetaInfo