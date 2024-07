App do Google terá atalho para fazer busca anônima, mostra site

O aplicativo do Google para Android vai ganhar um atalho que simplifica o acesso à busca em uma aba anônima do Chrome. É o que mostra uma nova versão que passa a exibir o botão “Chrome Incognito” na caixa de pesquisa.

A descoberta vem de uma análise do portal Android Authority após se debruçar sobre a versão 15.26.34.29.arm64 do app nesta segunda-feira (1º). Nesta compilação, a plataforma ganhou a tecla de atalho, mesmo que sem funcionar ao ser pressionada.

O botão disponibiliza o uso do buscador pelo Chrome sem a influência do histórico de navegação e sem deixar rastros no dispositivo.

Em cargo de comparação, atualmente, o app do Google até oferece essa função, mas você primeiro deve abrir a plataforma para depois abrir o menu e só então tocar em “Nova guia anônima do Chrome” para fazer a busca privada.

Com o novo atalho, será preciso apenas acessar o widget de busca na tela inicial do Android para ter acesso à tecla que abre a nova janela anônima do navegador.

Ainda indisponível

Apesar da descoberta, o novo botão ainda não está disponível aos usuários, mesmo para quem faz parte do programa experimental do aplicativo na Play Store. A expectativa é que o Google libere a novidade em um futuro próximo.

Se você deseja fazer uma busca privada direto, veja como abrir uma guia anônima do Chrome pelo app do Google para Android:

Acesse o aplicativo do Google no celular; Toque na sua foto de perfil; Vá em “Nova guia anônima do Chrome”; Confirme em “Continuar”; Pressione a barra de endereços do Chrome; Faça a busca.





Cabe lembrar que a guia anônima ainda mantém alguns dados visíveis para sites que você visita e ao seu provedor de internet, incluindo o empregador e a instituição de ensino, caso utilize a rede desses estabelecimentos. Descubra o que é e como funciona a Navegação Anônima.

