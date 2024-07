Galaxy Z Fold 6 chinês vaza com recargas de 25 W

A Samsung deve lançar uma variante do Galaxy Z Fold 6 exclusiva para o mercado chinês, e o aparelho acaba de aparecer no órgão regulatório local 3C. Chamado de W25, o dispositivo teve algumas de suas especificações técnicas reveladas por meio da documentação.

O principal detalhe vazado é a velocidade de carregamento, com potência de 25 W. Ou seja, nada muito diferente do que deve ser visto no Z Fold 6, que por sua vez também é semelhante ao Z Fold 5.

A certificação ainda confirma que o smartphone terá suporte para conectividade 5G, algo já esperado para um dispositivo desse segmento. Seu número de modelo é o SM-W9025, e ele usará o carregador EP-TA800.

O Samsung W25 será a atualização de uma linha já consolidada no mercado chinês, com aparelhos vendidos em parceria com a operadora telefônica local China Telecom.

Os modelos dobráveis possuem as mesmas características da linha Galaxy Z Fold vendida no resto do mundo. No entanto, eles contam com detalhes estéticos mais sofisticados e pensados para o público chinês, incluindo a construção com detalhes em dourado. Tudo isso remete à tradição da linha Galaxy W, que a Samsung mantém na China desde 2006.

Caso o W25 mantenha as especificações do Galaxy Z Fold 6, é possível esperar o aparelho com:

Versões com 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento interno;

Tela interna Dynamic AMOLED de 7,6 polegadas com resolução de 2.160 x 1.865 pixels e taxas de atualização a 120 Hz;

Tela externa Dynamic AMOLED de 6,3 polegadas com resolução de 2.376 x 968 pixels e taxas de atualização a 120 Hz;

Câmera principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e telefoto de 10 MP;

Câmeras de selfie de 10 MP (externa) e 4 MP (interna, com sensor abaixo do display);

Bateria de 4.400 mAh.

Ainda não foi divulgada uma data específica para o lançamento do W25, mas ele será anunciado em setembro caso a Samsung siga o mesmo cronograma dos anos anteriores. Uma versão mais compacta, baseada no Galaxy Z Flip 6, também pode chegar com o nome de W25 Flip.

Além do W25, a Samsung ainda pode estrear um dobrável inédito e exclusivo para o mercado chinês, com espessura mais fina. O objetivo é rivalizar com modelos como o Honor Magic V3, que chegará em breve e promete ser a opção mais fina do mundo no segmento.

Fonte: MySmartPrice