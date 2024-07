Galaxy S24 FE será vendido em cinco cores, revela analista

O Galaxy S24 FE poderá ser vendido nas cores Preto, Cinza, Azul claro, Verde claro e Amarelo, segundo informações publicadas pelo muito confiável analista Ross Young. O topo de linha acessível da Samsung tem lançamento previsto até o início de 2025.

De acordo com Young, insider da indústria e analista do Display Supply Chain Consultants (DSCC), o próximo celular da linha Fan Edition da Samsung será vendido em 5 opções de cor com a versão de tom preto recebendo o maior volume de produção.

Isso se deve ao fato de que a grande maioria dos consumidores preferem adquirir smartphones de tons mais sóbrios.

Para efeito de comparação, o Galaxy S23 FE foi lançado nas cores Preto, Roxo, Branco e Verde, enquanto seu antecessor direto, o Galaxy S21 FE, estreou com as mesmas cores em tons diferentes.

S24FE colors:

- Black

- Gray

- Light Blue

- Light Green

- Yellow

Black is highest volume. July 1, 2024

Assim como as gerações anteriores, o novo Galaxy S24 FE deve herdar o visual do Galaxy S24 e apostar em ficha técnica ligeiramente inferior para um preço mais acessível.

O modelo é esperado com tela maior, de 6,5 polegadas, mesmo chip da linha S24 (Exynos 2400 para o mercado global e Snapdragon 8 Gen 3 para países selecionados) com até 12 GB de memória RAM e pelo menos 128 GB de armazenamento.

A bateria de 4.000 mAh do Galaxy S23 FE deve saltar para 4.500 mAh no Galaxy S24 FE, podendo oferecer mais duração graças à capacidade elevada.

Para o conjunto de câmeras, vazamentos indicam que a Samsung testa o S24 FE com o sensor principal de 50 MP do Galaxy S23, e é esperado que as outras duas lentes sigam pelo mesmo caminho, com sensor de 12 MP para a lente ultrawide e 10 MP para a telefoto.

Por fim, o dispositivo deve implementar a suíte de inteligência artificial do Galaxy AI para Circule para Pesquisar, edição de fotos, tradução de chamadas telefônicas e muito mais.

A estreia do Galaxy S24 FE deve acontecer entre o fim de 2024 e início de 2025.