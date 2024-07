ROG Phone 8 Pro e One Plus 3V são os celulares mais rápidos de junho

A plataforma de benchmark AnTuTu divulgou sua lista de celulares mais rápidos no mês de junho. A marca chinesa vivo encabeçou o maior número de modelos, mas o ROG Phone 8 Pro permaneceu na primeira colocação com seu chip Snapdragon 8 Gen 3.

O AnTuTu divulga sempre duas listas: a dos smartphones premium mais velozes e a dos intermediários. O celular da ASUS liderou o mês de junho com uma média de 213 mil pontos, seguido de perto por dois smartphones com chip Dimensity 9300 e 9300+: OPPO Find X7 e iQOO Neo 9S Pro, ambos na faixa dos 210 mil pontos.

Isso mostra que a MediaTek teve uma recuperação surpreendente no segmento de processadores com a linha Dimensity, antigamente associada a smartphones baratos. Esse hardware apareceu mais duas vezes no top 10 de junho em celulares da vivo.

Por falar na marca chinesa vivo, é muito interessante ver que ela lidera a lista com cinco modelos, incluindo sua sub-marca iQOO. Ela é uma das marcas mais utilizadas na China. A OnePlus marca presença no top 10 com o OnePlus 12, também com chip Snapdragon 8 Gen 3. Confira os smartphones mais rápidos do mundo em junho abaixo:

Celular da OnePlus lidera os intermediários

No segmento intermediário, o OnePlus Ace 3V lidera o ranking com incríveis 143 mil pontos de média. Ele é equipado com o processador Snapdragon 7+ Gen 3, o mesmo do Realme GT 6T, que deve chegar ao Brasil em breve.

No entanto, quem brilhou no mês de junho foram os processadores intermediários da MediaTek, que apareceram seis vezes no top 10 em modelos da OPPO, Redmi, iQOO e OnePlus. Confira abaixo a lista dos celulares intermediários mais velozes do mês passado:

Fonte: AnTuTu