Blitz da telefonia móvel começa em São Paulo e avalia sinal das operadoras

O Ministério das Comunicações, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dará início à “Blitz da Telefonia Móvel” na cidade de São Paulo. O primeiro ponto de fiscalização será o Mercado Municipal, localizado na região central da capital paulista. A operação, que começa às 8h desta quarta-feira (3), marca o início de uma série de ações que visam melhorar a qualidade dos serviços móveis prestados pelas operadoras de telefonia.

Durante a Blitz, técnicos da Anatel irão avaliar a qualidade dos serviços de telefonia móvel, focando principalmente nas áreas conhecidas como “zonas de sombra”, onde há falta de sinal de celular.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, o ConectaBR, e tem como meta ampliar a cobertura, melhorar a qualidade do serviço e reduzir as desigualdades regionais no acesso à telefonia móvel.

Pontos de medição

Além do Mercado Municipal, outros 19 pontos em São Paulo foram escolhidos para a medição da qualidade do serviço. Entre os locais definidos estão a Avenida Paulista, o Memorial da América Latina, o Largo Treze, o Metrô Itaquera e a Rodoviária do Tietê. As medições ocorrerão entre 3 e 12 de julho, abrangendo diversas regiões da cidade.

Desde 2023, a Blitz da Telefonia Móvel já passou por várias capitais brasileiras, incluindo Brasília (DF), Macapá (AP), Natal (RN), Cuiabá (MT), São Luís (MA), Belém (PA), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Teresina (PI) e Timon (MA). A ação é uma resposta do Ministério das Comunicações às reclamações de usuários sobre a qualidade dos serviços de telefonia móvel.



O ConectaBR tornou mais rigorosos os índices de cobertura e qualidade dos serviços de telefonia móvel. Agora, as operadoras devem garantir 95% de cobertura com níveis adequados de qualidade, um aumento em relação aos 80% anteriores. Além disso, a velocidade mínima da internet móvel para o 4G passou a ser de 10 Mbps, enquanto para o 5G a exigência é de 100 Mbps.



