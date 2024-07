Celular Seguro | 60 mil bloqueios são registrados em seis meses

Os brasileiros já realizaram mais de 60 mil bloqueios através do Celular Seguro, plataforma do governo para impedir o uso do dispositivo em casos de perda, furto ou roubo. É o que mostra o balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgado nesta segunda-feira (1º).

O levantamento traz dados dos primeiros seis meses de operação do serviço, iniciado em dezembro de 2023. Nesse período, a ferramenta registrou 60,8 mil bloqueios após alertas enviados por quem perdeu ou teve o seu celular furtado ou roubado.

A ferramenta também já conta com 2,1 milhões de usuários cadastrados e 1,4 milhão de pessoas de confiança registradas, ainda de acordo com o ministério.

Celular Seguro terá tecnologia de rastreamento

O MJSP também detalhou uma movimentação para ampliar o escopo do programa, com o objetivo de facilitar a recuperação do aparelho. Entre eles, está a implementação de um sistema de rastreamento desenvolvido no Piauí, no qual as operadoras informam o local e o modelo do aparelho quando uma linha nova é habilitada.

As informações são utilizadas para rastrear celulares que foram registrados como furtados ou roubados. Nestes casos, a pessoa que está em posse do aparelho recebe uma notificação via WhatsApp para comparecer à delegacia e, caso não tenha a nota fiscal, entregar o dispositivo às autoridades para encaminhá-lo ao verdadeiro dono.

“Equipes técnicas do MJSP e do governo do estado estão em contato para discutir aspectos técnicos para a implementação da medida”, informou o ministério em nota à imprensa. A pasta também ressaltou dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que mostram um aumento de 139% no índice de recuperação de aparelhos no primeiro trimestre de 2024.