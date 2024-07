Novo Intel Core i5 vazado é 20% melhor em teste single-core

Esperados para lançar no fim de 2024, os processadores Arrow Lake da Intel serão as primeiras CPUs gamer da empresa a contar com inteligência artificial. Agora, um vazamento recente indica que o vindouro Intel Core i5 da nova geração pode ter ganhos de 20% em aplicações single-core, segundo um benchmark encontrado.

Um membro do fórum Tieba Baidu revelou uma imagem de um processador desconhecido da Intel rodando no CPU-Z em uma placa-mãe com soquete LGA-1851. A imagem revela que no próprio benchmark do CPU-Z, o SKU marcou 1.143 pontos em single-core, superando em 22% os 930 pontos marcados pelo tímido Intel Core i9-14900K.

O resultado em multi-core, no entanto, é decepcionante. Esse modelo desconhecido faz apenas 12.922 pontos e fica atrás do i9-14900K e até mesmo do Core i7-14700K, mas supera em 25% o desempenho teórico do Core i5-14600K. Juntando ambas as informações, é possível que o processador vazado seja um Intel Core i5/Ultra 5 ou alguma variante.

Detalhes a respeito das especificações técnicas, como núcleos, threads, frequências e cache não foram revelados. O que se sabe sobre os Arrow Lake é que essa geração terá núcleos de performance Lion Cove e eficiência Skymont, além de abandonar possivelmente a tecnologia de hyper-threading.

Os processadores Arrow Lake devem ganhar mais informações durante o Intel Innovation em setembro.

Fonte: Tieba Baidu