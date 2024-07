Galaxy Watch 7 e Ultra vazam por completo com especificações e preços

A Samsung lançará seus novos relógios Galaxy Watch 7 e Watch Ultra daqui a alguns dias, mas os prováveis detalhes técnicos dos produtos já estão completamente revelados. Um amplo vazamento mostrou o que é possível esperar dos vestíveis, especialmente em relação a suas especificações e preço.

Assim como rumores anteriores já tinham apontado, o Galaxy Watch Ultra será a maior novidade da linha, com uma construção mais resistente e características para rivalizar com o Apple Watch Ultra 2. Já o Galaxy Watch 7 será uma atualização tímida do antecessor, com mudanças concentradas na parte de performance.

Portanto, a possível ficha técnica dos produtos tem:

Galaxy Watch Ultra Galaxy Watch 7 Dimensões Versão de 47 mm: 47,4 x 47,1 x 12,1 mm, 60,5 g Versão de 40mm: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,9 g

Versão de 44mm: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8 g Materiais Moldura: Titânio

Frente: Cristal de safira

Traseira: Vidro 3D Moldura: Alumínio

Frente: Cristal de safira

Traseira: Vidro 3D Tela Super AMOLED de 1,5 polegadas, resolução de 480×480 pixels, 327 ppi



Versão de 40 mm: Super AMOLED de 1,3 polegadas, resolução de 432×432 pixels, 330 ppi

Versão de 44 mm: Super AMOLED de 1,5 polegadas, resolução de 480×480 pixels, 327 ppi Processador Exynos W1000 Exynos W1000 RAM e armazenamento 2 GB; 32 GB 2 GB; 32 GB Bateria 590 mAh Versão de 40 mm: 300 mAh

Versão de 44 mm: 425 mAh Conectividade Bluetooth 5.3

Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz

NFC

GPS de dupla frequência (L1+L5) Bluetooth 5.3

Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz

NFC

GPS de dupla frequência (L1+L5) Sistema operacional One UI Watch 6.0 One UI Watch 6.0 Sensores GPS

Sensor de iluminação e geomagnético

Acelerômetro

Giroscópio

Barômetro

Temperatura

Batimentos cardíacos

Microfone e alto-falantes GPS

Sensor de iluminação e geomagnético

Acelerômetro

Giroscópio

Barômetro

Temperatura

Batimentos cardíacos

Microfone e alto-falantes Resistência IP6X contra poeira

10 ATM (água a 100 metros de profundidade)

IP68

MID STD 810 H IP6X contra poeira

5 ATM (água a 50 metros de profundidade)

IP68

MID STD 810 H Compatibilidade Android 11.0 ou mais recente, 1.5 GB ou mais de RAM

Galaxy Buds (Buds Plus ou mais recente) Android 11.0 ou mais recente, 1.5 GB ou mais de RAM

Galaxy Buds (Buds Plus ou mais recente) Conteúdos da caixa Galaxy Watch Ultra 47 mm

Extreme Sport Band

Carregador USB C, Manual Galaxy Watch 7 40 mm ou 44 mm

Sport Band

Carregador USB C, Manual

O vazamento mais recente ainda reforçou os prováveis preços dos relógios no mercado europeu, que seriam os seguintes:

Galaxy Watch Ultra: € 699 (cerca de R$ 4.232 em conversão direta);

Galaxy Watch 7 (40 mm, apenas Bluetooth): € 319 (~R$ 1.931);

Galaxy Watch 7 (44 mm, apenas Bluetooth): € 349 (~R$ 2.113);

Galaxy Watch 7 (40 mm, Bluetooth e 4G): € 369 (~R$ 2.234);

Galaxy Watch 7 (44 mm, Bluetooth e 4G): € 399 (~R$ 2.414).

A Samsung deve anunciar os seus novos smartwatches no próximo evento Galaxy Unpacked, marcado para o dia 10 de julho. Na mesma ocasião também devem ser exibidos os novos celulares dobráveis da marca, além dos fones de ouvido Galaxy Buds 3 e do anel inteligente Galaxy Ring.

Fonte: Android Authority