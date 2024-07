Google Maps pode receber navegação para múltiplos veículos ao mesmo tempo

O Google trabalha em um novo recurso para o Maps que vai permitir a navegação de múltiplos veículos ao mesmo tempo e promete facilitar a viagem entre amigos e familiares. A informação deu as caras em uma patente descoberta pelo site Igilta em colaboração com o xleaks7 no X (antigo Twitter).

Maior coordenação em grupos

Muitos motoristas usam o Google Maps para encontrar o melhor caminho para seu destino, mas nem sempre é fácil coordenar uma viagem em dois ou mais veículos pelo aplicativo. Com isso em mente, a Gigante de Buscas pode estar preparando uma solução valiosa.

No documento encontrado, é possível conferir imagens que indicam as opções de “Co-navegar com outros”, “Adicionar usuários ao grupo” e “Operar como veículo líder”. Ao ativar as funções, os demais motoristas que vão para o mesmo local poderão receber convites para participarem da navegação.

Dessa forma, todos que estiverem no grupo receberão o mesmo trajeto, recomendações de paradas, atualizações de tempo e distância entre os carros. Além disso, o Google Maps também vai oferecer a opção de chat por voz para os participantes.

Vale apontar que tudo se trata de uma patente da empresa e ainda não há nenhuma informação sobre a disponibilidade do recurso.

Google Maps ganha recursos com IA e muda histórico de localização

Assim como muitos aplicativos da Gigante de Buscas, o Maps também recebe atualizações frequentes com novidades. Em junho deste ano, a companhia anunciou a chegada de inteligência artificial para ler cardápios e opções de agendamento em estabelecimentos no Brasil. As ferramentas prometem facilitar o destaque às lojas, restaurantes e locais de serviço no país, especialmente para as pequenas empresas.

Outra ferramenta que sofreu alterações foi a função de histórico, que passou a registrar a localização do usuário diretamente no celular e não mais na conta Google. Com tudo isso, pode ser interessante conferir dicas para usar o Google Maps ainda melhor no dia a dia.

Fonte: Igilta