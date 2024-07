Processadores Intel Arrow Lake terão 2 conexões M.2 diretas com CPU

Na última segunda-feira (1º), esquemas vazados do novo processador Intel Arrow Lake-S para desktop apresentaram as trilhas de comunicação com a CPU, mostrando duas vias diretas PCI Express M.2. O novo processador conta com 32 trilhas PCI Express: 16 PCIe5 para placa de vídeo; 8 para o barramento DMI 4.0 com o chipset Intel 800; e duas vias M.2 de 4 trilhas cada, uma PCIe5 x4 e outra PCIe4 x4.

De maneira geral, slots e interfaces adicionais são incorporados apenas ao chipset, compartilhando da banda total das 8 trilhas DMI 4.0, e gerando gargalos de desempenho dependendo da quantidade de conexões em uso simultâneo.

A novidade viabiliza a criação de placas-mãe com soluções mais versáteis e rápidas de armazenamento, como dois slots para SSD de alta velocidade, ou mais interfaces Thunderbolt 4 e controladores USB 4 com conexão dedicada com a CPU.

Sem pistas DDR4 e PCIe 3.0

O novo processador abandona completamente trilhas DDR4 e PCIe 3.0, optando apenas pelos padrões mais novos e rápidos. Isso significa que donos setups de até 14?ª geração que ainda utilizavam DDR4 vão precisar atualizar o kit completo para entrar nos Intel Core Ultra de 2?ª geração, lembrando que a Intel aposentou a marca Intel Core e reiniciou a contagem a partir dos Meteor Lake.

Além disso, o chipset contará apenas com conectividade Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, também mais modernos, mas preserva algumas portas SATA de 6 Gbps, para utilizar soluções mais baratas que SSDs NVMe para armazenamento geral. Naturalmente, tantas melhorias devem significar um aumento no preço também das placas-mãe, além do próprio processador Arrow Lake-S com nova arquitetura e novos núlceos Lion Cove e Skymont, mais caros de fabricar.