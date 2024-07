Cobra Kai | Trailer da 6ª temporada tem o último segredo do Sr. Miyagi

A Netflix divulgou na segunda-feira (1) o trailer da primeira parte da sexta temporada de Cobra Kai, que chega ao streaming dividida em três blocos de episódios. O primeiro estreia no dia 18 de julho, o segundo no dia 28 de novembro e o final apenas em 2025.

No trailer é possível ver Daniel LaRusso (Ralph Macchio) descobrindo uma caixa preta que guarda o segredo do Mestre Miyagi. Além disso, o professor de karatê se une ao seu antigo rival, Johnny Lawrence (William Zabka), para treinar os jovens do Miyagi-Do para o torneio mundial do Sekai Taikai. O problema é que por terem estilos de lutas e pensamentos bem diferentes, a paz entre eles está por um fio.

Enquanto tudo isso acontece, os jovens alunos têm que lidar com os problemas da adolescência e a pressão de serem aprovados no torneio de karatê, além de perceberem que o vilão John Kreese (Martin Kove) voltou e não está para brincadeira.

Lançado em 2018 no YouTube, Cobra Kai é um spin-off de Karatê Kid que foi comprado pela Netflix em 2020. O enredo principal da trama foca em Jonny Lawrence (vivido por William Zabka nos filmes e na série) que decide criar o dojo Cobra Kai de karatê e, por consequência, se torna rival de LaRusso.

Todas as temporadas disponíveis podem ser assistidas na Netflix.