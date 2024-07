Umbrella Academy | Showrunner é acusado de manter ambiente abusivo e tóxico

Steve Blackman, showrunner da série da Netflix, The Umbrella Academy, foi acusado por 12 funcionários de ter uma postura de trabalho tóxica e sexista. As denúncias foram feitas ao veículo estadunidense Rolling Stones por escritores e colegas de equipe que preferiram manter o anonimato para preservarem suas carreiras.

Entre as acusações estavam a de que Blackman colocava um escritor contra o outro, fazia comentários inadequados e ainda tentava levar o crédito pelo trabalho de outros colegas. O showrunner também foi acusado de demitir uma escritora na segunda temporada porque ela estava grávida.

O coshowrunner da quarta temporada, Jesse McKeown foi um dos únicos a denunciar Blackman de forma não anônima. Ele apontou que na época da produção dos episódios havia conflitos entre Blackman e outro escritor.

Na ocasião, McKeown apoiou o escritor e como consequência viu sua participação sendo reduzida. "Eu sempre carreguei isso comigo pensando, 'OK, isso foi uma retaliação clara, [mas] ele nunca faria isso comigo'"

O que diz a defesa de Steve Blackman?

Em declaração à Rolling Stones, os representantes do showrunner negaram todas as acusações e pontuaram que elas são "totalmente falsas" e "completamente absurdas".

Eles ainda acrescentaram que são falas de funcionários descontentes."Essas alegações de um punhado de funcionários descontentes são completamente falsas e ultrajantes, e de forma alguma refletem o ambiente de trabalho colaborativo, respeitoso e bem-sucedido que o Sr. Blackman cultivou.”

Sobre The Umbrella Academy

Lançada em 2019, a série da Netflix é uma adaptação da série de HQs Dark Horse Comics de Gerard Way e Gabriel Bá, e conta a história de sete irmão com poderes extraordinários que se reencontram após a morte do pai e descobrem que precisam se unir se quiserem salvar o futuro da humanidade.

Com boa avaliação no Rotten Tomatoes — 86% dos especialistas e 76% da audiência comum — a série conquistou os assinantes da Netflix. A quarta temporada chega no streaming no dia 8 de agosto.