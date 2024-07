Vaio lança monitor portátil mais leve do mundo e mais fino que um celular

A Vaio acaba de anunciar o Vision Plus, monitor portátil mais leve do mundo. Seu peso de 325 gramas é comparável ao de um caderno pequeno, e menor em relação a um tablet comum, por exemplo.

De acordo com o que afirmou a empresa, a leveza da construção não compromete sua resistência. Testes internos mostraram que ele pode sobreviver a quedas de mais de um metro, e todas as unidades fabricadas ainda passam por uma checagem final antes de serem enviadas.

O produto também é fino, com apenas 3,9 mm nas partes menos espessas. Para efeito de comparação, este valor representa menos da metade da grossura de um smartphone comum.

No entanto, o monitor também pode ser usado com uma capa com pés para ser usado em uma mesa. Neste caso, o peso sobe para 765 gramas, em um acessório que tem dimensões de 334 x 222 mm em altura e largura.

Outras características técnicas do Vaio Vision Plus o aproximam de outros monitores portáteis, com dimensões de 14 polegadas e resolução de 1.920 x 1.200 pixels com proporção de tela de 16:10. O painel ainda tem amplos ângulos de visão, tecnologia antirreflexo e grande variedade de cores.

Já suas opções de conectividade incluem a presença de duas portas USB-C, passagem de energia PD (ou seja, é possível usá-lo como um carregador de smartphone), e DP-Alt para transmissão de imagens.

Ele ainda traz uma construção sustentável com materiais selecionados, embalagem ecologicamente correta e produção em uma fábrica que usa apenas energia renovável.

O Vaio Vision Plus foi anunciado no mercado japonês, pelo preço oficial de 54.800 ienes — aproximadamente R$ 1.925 em conversão direta. Não foram divulgadas informações sobre vendas em outros países.