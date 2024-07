Suposto Google Pixel 9 dá as caras na cor rosa em hands-on em vídeo

O possível Google Pixel 9 apareceu nas redes sociais destacando sua inédita cor rosa, notáveis mudanças de design e enorme conjunto de câmera dupla traseira. O vazamento acontece semanas antes do anúncio oficial da linha Pixel 9, previsto para acontecer em 13 de agosto.

Uma postagem no X (antigo Twitter) feito pelo usuário @hanibioud destaca o Pixel 9 na cor rosa com laterais retas, traseira sem curva e painel frontal completamente plano.

O rumor é consistente com outro vazamento que destacou o Pixel 9 na cor preta com tampa traseira de vidro em acabamento reflexivo, ao lado dos mais poderosos Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, que adotarão traseira fosca.

A publicação (abaixo) diz que “o Pixel 9 já está disponível na Algéria”, mas como o Google não possui loja no continente africano, é possível que a frase diga respeito a uma loja que tenha vendido o produto antes do tempo. Ou ainda, feita apenas para causar alvoroço online.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg July 1, 2024

O Pixel 9 será o novo modelo de entrada dos smartphones premium do Google que substituirá o Pixel 8, não sendo um sucessor da geração anterior.

O aparelho é esperado com tela de 6,2 polegadas e câmera dupla com lente principal e lente ultrawide.

Já o Pixel 9 Pro será um sucessor direto do Pixel 8 com tela OLED de 6,3 polegadas com 120 Hz, 16 GB de RAM e uma câmera a mais, adotando sensores de 50 MP para as lentes principal, ultrawide e periscópio.

Por fim, o Pixel 9 Pro XL será o sucessor do Pixel 8 Pro com tela OLED de 6,7 polegadas com 120 Hz e especificações do Pixel 9 Pro.

Todo o trio é esperado com novo processador Tensor G4 desenhado pelo Google e fabricado pela Samsung, além de novas funcionalidades de inteligência artificial da Gigante das Buscas, como integração com o Gemini em versões mais recentes.

O Google possui evento marcado para o dia 13 de agosto e é muito provável que a ocasião seja marcada para apresentar seus novos smartphones premium do ano.