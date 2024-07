Character AI lança chamadas telefônicas com personagens de IA

A startup Character AI lançou um recurso que possibilita aos usuários realizar chamadas telefônicas com personagens de inteligência artificial. A companhia destaca que essas interações podem ser úteis para aprimorar habilidades linguísticas, conduzir entrevistas simuladas ou enriquecer a experiência em jogos de RPG.

A novidade está disponível em diversos idiomas, incluindo português, inglês, espanhol, russo, coreano, japonês e chinês.

Segundo comunicado da empresa, a fase de testes da nova modalidade de interação do app registrou mais de 3 milhões de usuários e 20 milhões de chamadas. Agora, o recurso chega em caráter oficial para todo o público.

Como realizar chamadas no Character AI

Você pode escolher qualquer personagem na plataforma para fazer chamadas e interagir com as IAs. A empresa informa que as chamadas são realizadas de forma fluida e com baixa latência.

Para usar as chamadas telefônicas com personagens de IA no Character.AI, realize a seguinte operação:

Abra o aplicativo Character.AI; Escolha o personagem de IA desejado; Toque no ícone de chamada para iniciar a conversa; Alterne entre voz e texto, de acordo com a sua preferência.





Chatbots de IA personalizados

Em março, a Character.AI lançou o Character Voices, que permite que os usuários ouçam os personagens em conversas individuais. Com a capacidade de criar vozes personalizadas, a plataforma já possui mais de 1 milhão de vozes em seu acervo.



A introdução do recurso de chamadas ocorre em meio a críticas de usuários no Reddit, que relataram mudanças nas personalidades dos personagens. A Character.AI esclareceu ao 404 Media que não houve mudanças significativas nos personagens, mas alguns usuários podem ter notado diferenças devido à participação em testes.



Recentemente, o The Information divulgou que o Google desenvolve a sua própria plataforma de chatbots personalizados para simular conversas com celebridades ou personagens famosos. Na semana passada, a Meta também revelou o teste com chatbots de IA que replicam a personalidade de influenciadores no Instagram.