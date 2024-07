App do Banco do Brasil passa por instabilidade nesta terça (2)

Correntistas do Banco do Brasil enfrentam dificuldades para acessar o aplicativo da instituição financeira nesta terça-feira (2). É o que mostram os relatos na plataforma Downdetector e no X (ex-Twitter), que informam que o app do BB está instável desde o período da manhã.

Problemas no app do Banco do Brasil

As notificações sobre problemas no Banco do Brasil começaram a surgir pelo período da manhã no Downdetector e atingiram o pico às 11h22. Entre os problemas mais notificados, estão as seguintes categorias: “Login no aplicativo móvel”, “Login no internet banking” e “Operações no internet banking”.

O mapa de calor da plataforma também mostra que as notificações vieram de boa parte do país, especialmente em estados como Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

O caso também é relatado em redes sociais. No X, publicações apontam que o aplicativo está indisponível, dificultando o acesso ao banco pelo celular. Também há queixas voltadas ao internet banking.

Confira as publicações a seguir:

Hey o que está acontecendo @BancodoBrasil ? App que não funciona, internet banking que não carrega ! Tá impossível depender desse banco — adriana michelin (@drimichelin) July 2, 2024

Aplicativo indisponível para várias pessoas — Mozart (@MozartVzs) July 2, 2024

Durante testes do Canaltech, o aplicativo permaneceu funcional, mas com lentidão para fazer login e acessar as áreas do app, como a página para fazer um Pix. Contudo, em alguns momentos, a plataforma travou na tela de carregamento após acessar a conta do banco independente da conexão utilizada.

O que diz o Banco do Brasil?

A reportagem entrou em contato com o Banco do Brasil, mas ainda não teve retorno da instituição financeira. O texto será atualizado em caso de resposta.