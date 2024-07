OPPO A3 é lançado com carregamento rápido e muita RAM

O OPPO A3 é o mais novo intermediário da marca chinesa, expandindo a família que já conta com o A3 Pro. O novo produto mescla características intermediárias e avançadas, e foi anunciado como uma nova opção para rivalizar com opções da Motorola e Realme, por exemplo.

Para isso, o celular tem o processador Snapdragon 695 como principal componente de desempenho. A plataforma já tem uma certa idade pelo seu lançamento em 2021, mas conseguiu se sair relativamente bem em tarefas cotidianas com o Moto G84, quando o dispositivo passou pela análise do Canaltech.

O OPPO A3 será vendido em configurações com 8 ou 12 GB de RAM, enquanto as opções de armazenamento ficam em 256 ou 512 GB. Também é possível expandir a memória por meio de cartão micro SD.

Outro destaque do aparelho fica por conta de seu carregamento rápido, já que ele traz suporte para recargas de 45 W com fio — mesma potência vista no Galaxy S24 Ultra, por exemplo. A bateria do modelo da OPPO tem uma capacidade de 5.000 mAh, parecida com o que é visto em outros modelos do mesmo patamar.

Seu conjunto de câmeras tem um sensor principal de 50 MP, acompanhado com um componente de 2 MP para detecção de profundidade. Na parte frontal, a câmera de 8 MP serve para selfies e chamadas de vídeo.

A tela do OPPO A3 possui atributos bastante típicos do segmento, com um painel OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+. Ele tem suporte para taxas de atualização a 120 Hz, proteção Gorilla Glass 7i e brilho máximo de 1.200 nits.

Preços e disponibilidade

O OPPO A3 foi anunciado no mercado chinês em três opções de cor: preto, verde e lilás. Seu preço inicial é de 1.600 yuan (cerca de R$ 1.246 em conversão direta) para a opção de 8/256 GB, mas pode chegar a 1.800 yuan (~R$ 1.402) na variante de 12/256 GB, e 2.100 yuan (~R$ 1.635) na versão de 12/512 GB.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda do OPPO A3 em outros países. A empresa retomou recentemente as suas operações no Brasil, vendendo celulares de patamar intermediário.

Ficha técnica - OPPO A3