Samsung Galaxy A13 começa a receber a One UI 6.1

Donos de celulares Samsung Galaxy A13 (4G) na Europa começaram a ganhar a atualização para a One UI 6.1. O update chega aproximadamente um mês após o modelo Galaxy A13 5G ter sido atualizado. A novidade indica que os aparelhos no Brasil podem receber a interface nas próximas semanas.

Atualização para a One UI 6.1

A atualização da One UI 6.1 para o Galaxy A13 na Europa vem com a versão de firmware A137FXXU5EXE3 e possui um tamanho de download em torno de 1.4GB. É importante notar que esta atualização não inclui um novo patch de segurança, mantendo o patch de segurança de maio de 2024, recebido no mês anterior.

Para atualizar, os usuários devem acessar Configurações > Atualização de software > Baixar e instalar. Alternativamente, é possível baixar o arquivo de firmware do banco de dados da Samsung e instalar manualmente.

Novidades da One UI 6.1 no Galaxy A13

A One UI 6.1 traz as seguintes novidades para o Galaxy A13:

Efeitos de wallpaper: é possível adicionar efeitos e molduras às imagens escolhidas como papel de parede;

Widgets na Tela de Bloqueio: novos widgets das apps padrão da Samsung podem ser adicionados à tela de bloqueio;

Personalização de alarme: alertas de alarme podem ser personalizados com AR emojis, imagens e vídeos, além de alterar o layout das informações do alarme;

Personalização de lembretes: é possível personalizar os lembretes com cores de fundo e imagens, além de adicionar até dois stickers personalizados por dia no app Calendário;

Melhorias na galeria: o recurso agora permite filtrar resultados por álbuns, pessoas, lugares, histórias e tipos;

Modos: modos podem ser ativados/desativados a partir da tela inicial e reordenados na aba Modos;

Rotinas: novas ações e condições foram adicionadas para as Rotinas, como "Alarme Parar de Tocar" ou "Smart View";

Quick Share: agora disponível no Galaxy A13, permite localizar dispositivos e pessoas usando o app Samsung Find e compartilhar a localização com familiares e amigo;

Samsung Cloud e Samsung Wallet: dados na Samsung Cloud agora são criptografados de ponta a ponta, e o Samsung Wallet suporta chaves de acesso;

Samsung Health: permite definir metas diárias personalizadas e competir com seus próprios registros de treino;

Widget do Tempo e teclado Samsung: o widget do tempo exibe informações mais relevantes, e a entrada de texto por ditado de voz agora não oculta o teclado Samsung.

A atualização está atualmente disponível para usuários do Galaxy A13 na Europa, mas ainda não há previsão para a liberação no Brasil. No entanto, considerando o histórico de atualizações da Samsung, espera-se que a nova versão da interface seja disponibilizada aos usuários brasileiros nas próximas semanas.

Atualização dos aparelhos Samsung

A liberação da One UI 6.1 para o Galaxy A13 dá continuidade ao processo de atualização iniciado com modelos mais avançados, como a linha Galaxy S23. Posteriormente, a atualização foi estendida para aparelhos intermediários, como o Galaxy A54.

Veja quais celulares Galaxy vão atualizar para a One UI 6.1.

Fonte: Sam Mobile