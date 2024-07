Serviço NVIDIA GeForce Now está a caminho do Xbox Series X e Series S

O serviço GeForce Now de games via streaming já está disponível para alguns donos de consoles Xbox Series X e Series S no Japão. A informação foi obtida e publicada pelo leaker eXtas1s no X (Twitter) na última sexta-feira (28), e amplia a parceria entre a Microsoft e NVIDIA no segmento gamer.

Recentemente, a Microsoft já havia confirmado que levaria todo o catálogo de ser serviço Xbox Game Pass ao streaming de games da NVIDIA. A medida não visa canibalizar o Xbox Cloud Gaming, serviço de streaming da própria Microsoft, mas complementá-lo.

Isso porque o Xbox Cloud, apesar de acessível para todos os assinantes do Game Pass Ultimate, tem servidores limitados com desempenho restrito a 60 FPS e FullHD. Já o GeForce Now, com uma assinatura separada, possibilita jogar em até 4K e 120 FPS, com potencial equivalente ao de uma GeForce RTX 4080.

Impulsionando

Na prática, a iniciativa expande os planos da Microsoft de levar os games a todos os lugares, oferecendo mais opções para jogar com qualidade, independente do hardware. Os serviços de conectividade estão cada vez mais rápidos, com o 6G em desenvolvimento, e as redes Wi-Fi 7 começando a chegar ao mercado ainda em 2024.

¿Nvidia GeForce Now integrado en Xbox?



Parece que un acuerdo más grande se esconde entre Xbox y Nvidia, y su anuncio puede ser inminente.



Varios juegos desde la tienda Xbox da la opción de "jugarlo con GeForce Now". Profundizaremos en un vídeo hoy. pic.twitter.com/blBFMVGXpm June 28, 2024

Dessa forma, trazer o GeForce Now e eventuais outros serviços de streaming de games para o ecossistema da Microsoft tem potencial para entregar excelente experiência gamer mesmo em consoles mais fracos, como um eventual Xbox portátil.

O serviço começou a fase de testes no Japão por conta da infraestrutura de redes doméstica mais rápida e avançada. No entanto, trazer o GeForce Now para o Xbox quanto antes tem potencial para impulsionar um pouco as vendas dos consoles, especialmente considerando que o Series X e S somados venderam apenas 21 milhões de unidades, ficando atrás inclusive do primeiro Xbox de 2001.