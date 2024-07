Emma Myers | 5 filmes e séries com a Enid Sinclair de Wandinha

Quando a série teen Wandinha estreou na Netflix, não foi só a protagonista Jenna Ortega que chamou atenção dos assinantes. Emma Myers, a Enid, também conquistou o público com seu jeito colorido, falante, simpático e totalmente oposto ao da sua melhor amiga gótica.

Nascida em 2002, Myers começou sua carreira bem nova, em 2010, na série de televisão Destino Final: Palm Glade. A partir daí estrelou alguns filmes como o natalino A Taste of Christmas e o drama Deathless.

Fã assumida de k-pop, Myers já comentou à imprensa americana que adora Star Wars e a saga O Senhor dos Aneis, e que esses filmes ajudaram a moldar a sua carreira.

5. Trocados

Em novembro de 2023, Myers estrelou o filme Trocados, uma comédia divertida na qual ela interpreta CC Walker, uma adolescente que sonha em ser jogadora de futebol profissional. Filha mais velha da família, ela sabe que a rotina da sua casa é um caos, com todos assumindo muitas funções ao mesmo tempo.

As coisas se complicam ainda mais quando, na véspera do dia mais importante da sua vida — da peneira de futebol —, todos trocam de corpos. Ao acordar, CC está no corpo da sua mãe. Agora, ela, sua mãe, seu pai e seu irmão caçula devem se unir para resolver essa situação o mais rápido possível.

Com Jennifer Garner (De Repente 30) no elenco, Trocados é mais uma comédia de troca de corpos, mas mesmo com um enredo clichê consegue ser leve e alto astral. O filme está disponível na Netflix.

4. Manual de Assassinato para Boas Garotas

Por falar em Netflix, em agosto de 2024, Myers protagoniza Manual de Assassinato para Boas Garotas, série de seis episódios baseada no livro best seller homônimo escrito por Holly Jackson.

Na trama, ela é Pip, uma jovem de 17 anos que decide investigar o assassinato da garota mais popular da sua escola, que aconteceu há cinco anos. Desde o ocorrido, todos da cidade acreditam que o culpado foi Sal Singh, o namorado da garota. Mas algo desperta em Pip uma curiosidade e inquietação, que faz ela se arriscar para descobrir a verdade.

3. Torturada Pelo Próprio Pai

Baseado no caso real da jovem austríaca, Elisabeth Fritzl, esse drama de 2021 conta a história de um pai autoritário que sequestrou a própria filha, e a aprisionou no porão de casa por mais de uma década. Durante todo esse tempo, ele a estuprou fazendo com que ela engravidasse muitas vezes.

Enquanto isso, sua esposa e sua outra filha acreditavam que a jovem tinha fugido com o namorado. No filme, Myers é Marie Cody, a irmã da garota sequestrada.

O filme está disponível no Prime Video

2. Cartas para Deus

Já que falamos em drama baseado em fatos reais, não podíamos deixar Cartas para Deus de fora da lista de filmes com Emma Myers. Apesar de a atriz fazer uma pequena participação na trama, o filme é um chamariz no seu currículo.

A trama conta a história de Tyler Doherty (Tanner Maguire), um garotinho de oito anos que luta diariamente contra o câncer e encontra forças escrevendo cartas para Deus, pedindo para ser curado.

Sem saber o que fazer com as correspondências, o carteiro Brady (Jeffrey Johnson) fica sensibilizado com a situação. O que ele não poderia imaginar, no entanto, é que a fé do menino faria uma mudança significativa na sua vida.

Lançado em 2010, Cartas para Deus é baseado na história do menino Tyler Doughtie, que faleceu em 2005, vítima da doença.

O longa está disponível no Prime Video, Netflix e Looke.

1. Destino Final: Palm Glade

Chamada de The Glades no original, essa série de comédia dramática foi um dos primeiros trabalhos de Emma Myers na televisão.

A história acompanha a vida de Jim Longworth (Matt Passmore), um funcionário do Departamento de Aplicação de Lei da Flórida que, por ironia do destino, detesta seguir ordens.

Depois de discutir com o seu superior direto, Jim é transferido para Palm Glade, uma cidadezinha pacata que promete paz e sossego. Mas ao conhecer a atraente enfermeira Callie (Kiele Sanchez), percebe que, mesmo em um local tranquilo, sua vida pode ser cheia de reviravoltas.

Myres apareceu na trama como Paige Slayton, uma das crianças da série. Quer dar uma chance à obra? Então, dê o play no Disney+.