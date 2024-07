Xiaomi Mix Fold 4 terá visual peculiar e grande bateria, aponta vazamento

O possível visual do Xiaomi Mix Fold 4, próximo celular dobrável da marca chinesa, acaba de aparecer em um vazamento. Conforme as fotos, o produto terá um visual renovado, com um arranjo de câmeras peculiar.

O smartphone pode trazer nada menos que seis círculos no módulo de câmeras. Quatro deles parecem abrigar lentes, um ficaria para o flash e o último abrigaria sensores extras.

Tudo aparece dentro de uma grande seção retangular, que também contém a marca da empresa alemã de audiovisual Leica. A parceria já tinha sido vista em modelos anteriores da Xiaomi, inclusive o dobrável Mix Fold 3.

Os rumores mais recentes também citaram possíveis especificações de câmera do celular dobrável, com um sensor principal de 50 MP e lentes Leica Summilux. Notícias anteriores apontam que ele ainda deve ter uma ultrawide de 12 MP, telefoto de 10MP com zoom de 3,2x e telefoto periscópio de 10 MP com aproximação de 5x.

Seu processador deve ser o Snapdragon 8 Gen 3, plataforma que equipa os modelos mais poderosos deste ano, e viabiliza o uso de recursos avançados de IA com processamento nativo.

O aparelho também é esperado com uma bateria de 5.000 mAh, capacidade considerada bastante grande para o segmento de celulares dobráveis. Neste quesito, o modelo da Xiaomi deve superar o Galaxy Z Fold 6.

Outros recursos citados incluem o suporte para recargas sem fio, e espessura abaixo dos 10 mm quando dobrado — para referência, o Galaxy Z Fold 5 tem 13,4 mm. Também deve ser vista a resistência IPX8 contra água, semelhante ao que o modelo da Samsung oferece.

Ainda não foi divulgada uma data específica para o lançamento do Xiaomi Mix Fold 4, mas é esperado que ele chegue durante o mês de agosto — portanto, algumas semanas depois do Galaxy Z Fold 6, que será anunciado em 10 de julho.

Fonte: Evan Blass