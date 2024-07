Carlo Acutis I Papa Francisco aprova canonização do padroeiro da internet

O Papa Francisco aprovou a canonização do beato italiano Carlo Acutis, falecido aos 15 anos de idade em 2006, para torná-lo o primeiro santo millennial da Igreja Católica. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (1º), após reunião das autoridades do Vaticano.

Conhecido como “Padroeiro da Internet” pelo seu trabalho de evangelização digital, Acutis já teve dois milagres reconhecidos pelo Vaticano (um deles neste ano), o que abriu caminho para facilitar a canonização. A cerimônia ainda não tem uma data definida, mas deve acontecer em 2025, próximo ano de Jubileu da Igreja Católica.

Por que Carlo Acutis é o padroeiro da internet?

Carlo Acutis nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1991, mas passou a infância e a adolescência em Milão, na Itália. O garoto gostava muito de jogar videogames e de ciência da computação, o que o fez aprender sobre o tema por conta própria, e tornou-se devoto da Virgem Maria durante a infância.

Para juntar seus principais interesses, Acutis decidiu criar um site para registrar todos os milagres reconhecidos pela Igreja Católica e usou o espaço para evangelizar novos fiéis. O trabalho com tecnologia, que ajudou a ampliar o conhecimento da religião, rendeu o apelido de “padroeiro da internet”.

O jovem morreu em 12 de outubro de 2006, vítima de uma leucemia, mas deixou um legado para os fiéis. O corpo foi exumado e está exibido no Santuário do Despojamento da cidade de Assis, na Itália, vestindo roupas comuns para um adolescente, e atrai a peregrinação de fiéis do mundo todo.

Carlo Acutis conseguiu unir as duas paixões ao criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado e para evangelizar — façanha que rendeu o título de "padroeiro da internet".

Milagres reconhecidos

A Igreja Católica determina que uma pessoa deve ter pelo menos dois milagres atribuídos a ela para discutir uma possível canonização, e foi isso que aconteceu com Carlo Acutis. O primeiro deles, inclusive, aconteceu no Brasil, mesmo sem ter visitado o país.

Primeiro milagre

O padre Marcelo Tenório, de Campo Grande-MS, viajou à Itália e trouxe um pedaço de tecido que continha sangue de Acutis, exposto durante uma missa em homenagem ao garoto. Durante a celebração, o menino Matheus, que sofria de uma malformação rara no pâncreas, teve contato com o material e depois disso não teve mais sintomas da doença.

O caso foi reconhecido como um milagre pelo Papa Francisco em 2020 e Carlo Acutis tornou-se Beato na Igreja Católica.

Segundo milagre

O segundo caso ocorreu em 2022, com uma jovem da Costa Rica que havia sofrido um acidente grave de bicicleta. A vítima precisaria passar por uma cirurgia delicada, com poucas chances de sobrevivência, e foi curada após a mãe visitar o túmulo de Acutis na Itáia e começar a rezar para o Beato.

O Papa Francisco reconheceu o milagre em maio deste ano e iniciou as discussões para torná-lo santo. O processo de canonização normalmente é demorado, mas a popularidade de Acutis entre os devotos foi um fator que ajudou a acelerá-lo.