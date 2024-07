Redmi Pad SE x Vaio TL10 | Qual tablet barato vale a pena comprar?

O Redmi Pad SE é um dos tablets mais pesquisados do Brasil atualmente, principalmente por ser barato e ter configurações interessantes. Mas, um dos seus concorrentes é o VAIO TL10, que vem até com capa-teclado e custa praticamente o mesmo preço. Qual dos dois vale a pena comprar? Descubra neste comparativo.

Dois tablets simples, mas interessantes

Tanto o VAIO TL10 quanto o Redmi Pad SE são tablets simples: design metálico, sem grandes novidades no segmento. De diferenças, o dispositivo da VAIO possui pinos magnéticos em seu corpo para conectar a sua capa teclado, que vem na embalagem.

Essa é uma grande vantagem do TL10 em relação ao Redmi Pad SE, pois amplia as possibilidades do produto além do seu uso tradicional. Outro diferencial do tablet da VAIO é o suporte às redes 4G, enquanto o modelo da Xiaomi suporta apenas Wi-Fi.

Nos nossos testes com os dois tablets, gostamos mais da pegada do VAIO TL10, que tem um toque industrial muito bonito. Além disso, embora ambos tenham o mesmo tamanho de tela, o dispositivo brasileiro tem maior qualidade de imagem, com resolução 2K. Por outro lado, o Redmi tem melhor som.

Com relação às configurações, temos Unisoc T616 no VAIO e Snapdragon 680 no Redmi Pad SE. Com isso, o tablet da chinesa se saiu melhor que o rival em todos os quesitos, mesmo com apenas 4 GB de RAM. Ele deve rodar jogos com mais fluidez, além de alternar entre aplicativos mais rapidamente.

Mas, apesar de ter desempenho melhor, o modelo da chinesa não tem “modo PC”, cortesia da capa-teclado. Nossa experiência com o TL10 nesse cenário foi bem interessante: a interface é bem bonita, quase totalmente adaptada, e com recursos interessantes, como o de dividir a tela em dois.

Em suma, dá para dizer que o Redmi Pad SE é um tablet focado em diversão (jogar, assistir vídeos), enquanto o VAIO TL10 é um produto mais interessante para quem precisa estudar com o tablet.

Câmeras de tablet básico

Não dá para esperar muito das câmeras de um tablet, e os dois entregam resultados bem básicos para a categoria. Tanto a câmera frontal quanto a traseira apresentam definição precária, cores lavadas e bastante granulado, independentemente do cenário ou condição de iluminação.

Mas dá para fazer chamadas de vídeo com a família e reuniões de trabalho com ambos. É só não os forçar muito.

Redmi Pad SE tem bateria melhor

No nosso teste de bateria, o Redmi Pad SE foi melhor que o TL10, consumindo 20% após 6 horas de uso, contra 24% do tablet VAIO. Porém, os dois garantem cerca de 1 dia de uso intenso, o que consideramos muito bom.

O carregamento, por outro lado, não é bom em nenhum dos dois, demorando mais de duas horas para recarregar de 0% a 100%. É recomendável aproveitar a noite para carregar os tablets.

Redmi Pad SE x VAIO TL10: qual é o melhor?

Os dois dispositivos estão custando quase o mesmo preço, na faixa dos R$ 1.500. Nossa conclusão é que o VAIO TL10 vale a pena nessa faixa de preço por trazer tela de melhor qualidade, construção mais elegante e capa-teclado na embalagem. Nossa experiência com o aparelho foi muito boa.

O Redmi Pad SE é um tablet interessante e chama atenção pelo custo-benefício, mas poderia custar cerca de R$ 1.200 para valer a pena em relação ao seu concorrente.