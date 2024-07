CPBR16 | Campus Party Brasil começa no dia 9; confira os destaques

A 16ª edição da Campus Party Brasil vai ocorrer entre os dias 9 e 14 de julho no Expo Center Norte em São Paulo e promete reinventar a festa com muita discussão sobre tecnologia e inovação. Além disso, a grande novidade deste ano será o 1º Fórum do Marco Regulatório de IA, que terá palestras importantes sobre o assunto.

Para quem não conhece, a Campus Party Brasil (também chamada de CPBR) é um evento de vários dias que reúne especialistas, estudiosos e entusiastas de tecnologia. Sua primeira edição ocorreu em 2008 e juntou mais de 5 mil pessoas de 18 países diferentes.

Há diversas áreas no local, divididas em quatro zonas principais: Inovação, Criatividade, Ciência e Entretenimento Digital. Os participantes podem marcar presença em debates, competições e muito mais.

Destaques da programação da Campus Party Brasil 2024

A Campus Party sempre oferece muitas horas de programação para os visitantes, que podem interagir com diversas áreas e conferir palestras sobre muitos assuntos. O primeiro dia tem o foco na Cerimônia de Abertura que começa às 19h, mas é a partir do segundo dia que a festa realmente começa.

Todos os dias, os participantes poderão curtir produtos de marcas, como Três Corações e Livraria Senac, além de conhecer drones na Arena Petrobrás. Já nas bancadas espalhadas pelo evento há sempre pequenas atividades que vão desde partidas de RPG a oficinas de dedoche. A programação completa pode ser conferida no site oficial da CPBR16.

Na quarta-feira (10), há apresentações que chamam a atenção, como o workshop “Desenvolvendo um app do zero com React Native” e a palestra “Como dominar o YouTube em 5 passos”. Já na quinta (11), alguns dos destaques são a conferência “Desenhando com código: o jeito mais criativo de praticar programação web” e o bate-papo “Transformando a Educação: Sistemas de IA Adaptativos e Generativos para um Aprendizado Personalizado”.

Na sexta-feira (12), a atividade “IA e o Futuro no Trabalho” promete elucidar muitas questões sobre o assunto, enquanto a palestra “Tabelas dinâmicas no SQL: Como gerar insights de forma eficiente” pode ser valiosa para quem já trabalha na área. No último dia de Campus Party 2024, a apresentação “Navegando pelos Perigos do Wi-fi Phishing: Demonstração Prática e Dicas de Proteção” deve ajudar quem foca em segurança digital.

1º Fórum do Marco Regulatório da IA

Além de toda uma programação robusta, a Campus Party 2024 vai ser o lar para a primeira edição do Fórum do Marco Regulatório de IA. Os organizadores do evento já confirmaram que especialistas de diferentes setores brasileiros vão participar de conversas com temas, como ética da IA, segurança de dados e impacto social e econômico.

Os visitantes poderão conferir pesquisas, mesas redondas, painéis temáticos e metodologias de consulta pública.

O Canaltech vai fazer uma cobertura completa de tudo o que vai rolar na CPBR16, não perca!