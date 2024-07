MINI Countryman SE ALL4 | Nova geração chega ao Brasil em duas versões

A MINI confirmou nesta terça-feira (2), em evento realizado em Campos de Jordão, os preços e versões da nova geração do MINI Countryman SE ALL4. O SUV chega ao Brasil com nova motorização, mudanças no design, mais tecnologia e em duas versões: Exclusive e Top.

A nova geração do MINI Countryman SE ALL4 está diferente até no tamanho. O SUV ficou 13,6 centímetros maior que o anterior e, agora, ostenta 4,43 metros de comprimento. Além disso, está 2 cm mais largo (1,84 m), 7 cm mais alto (1,64 m) e com 2 centímetros a mais de entre-eixos (2,69 m).

O espaço para bagagens também ficou substancialmente maior. Os novos MINI Countryman SE ALL4 agora oferecem 460 litros de capacidade no porta-malas, e o espaço pode acomodar até 1.450 litros com os bancos rebatidos. "Mudou bitola, mudou entre-eixos, mudou tudo nessa nova geração", resumiu Emílio Paganoni, Gerente Sênior de Treinamento da BMW Brasil.

Em termos de design, as mudanças não foram tão radicais, mas dá para notar as principais nuances em relação à geração anterior. A nova geração do SUV da MINI tem faróis Full LED, rodas de liga-leve que podem ser de 18 ou 20 polegadas (dependendo da versão), lanternas traseiras com luzes verticais em LED e para-choques mais musculosos.

Como é o novo MINI Countryman SE ALL4 por dentro?

O interior da cabine também foi retrabalhado pela marca, e os novos Countryman SE ALL4 estão ainda mais modernos e tecnológicos. O acabamento dos painéis e forros da porta é de material reciclado, e dá o equilíbrio perfeito para o nada discreto painel de instrumentos redondo, de 240 mm, que fica centralizado no painel.

A tecnologia da tela é OLED de alta resolução, o que facilita a leitura e identificação de praticamente todos os features do carro, não apenas de condução ou autonomia, mas também de infotenimento.

O sistema utilizado é o MINI Operating System 9, que aceita boa parte das operações por comandos de voz. O som é premium, da marca Harman-Kardon, também presentes nos principais modelos da BMW, empresa “mãe” da MINI.

Entre os principais sistemas de auxílio à condução destacam-se os já conhecidos Parking Assistant Plus e Driving Assistant Plus. Ambos auxiliam o motorista em tarefas cotidianas do trânsito, como estacionar em vagas mais complicadas.

MINI Countryman SE ALL4 agora é 100% elétrico

A principal novidade em relação à nova geração do MINI Countryman SE ALL4, porém, diz respeito à motorização. Agora, o SUV da marca pertencente ao BMW Group é 100% elétrico. Ele conta com dois motores que, juntos, entregam 306 cv de potência e 50,3 kgf/m de torque ao motorista. Emílio Paganoni explicou que a potência pode chegar aos 313 cavalos quando o botão "boost" é acionado. O recurso disponibiliza essa "patada extra" por até 10 segundos.

Segundo a MINI, tais configurações dão ao SUV força para acelerar de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, além de atingir velocidade máxima de 180 km/h. O sistema de baterias, por sua vez, é de 66,45 kWh que, de acordo com a marca, dá até 320 quilômetros de alcance por carga, já segundo os padrões do Inmetro.

MINI Countryman SE ALL4: Versões e preços

A nova geração do MINI Countryman SE ALL4 já está à venda em todo o Brasil, com 10 variações de cores para a carroceria, que podem ser combinadas ainda com o teto e com o revestimento interno.