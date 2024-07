Estas são as 4 frases mais faladas por pacientes antes da morte

Pensar na morte é encarar a finitude da vida e aquilo que construímos ao longo de nossa jornada. Para pacientes terminais ou indivíduos com idade bastante avançada, alguns pensamentos são mais recorrentes que outros. Diante dessa experiência universal que é morrer, especialista lista as quatro frases mais faladas por quem está prestes a partir.

Com base em sua experiência com pacientes terminais, mesmo sem seguir o rigoroso método científico, o médico oncologista Siddhartha Mukherjee definiu as quatros frases mais faladas por pacientes antes da morte. Elas são facilmente reduzidas em dois temas: amor e perdão.

Mukherjee já recebeu o Prêmio Pulitzer, uma das premiações norte-americanas mais importantes no campo do jornalismo e da literatura. O reconhecimento veio com o livro O Imperador de todos os males: uma biografia do câncer (2011).

Frases mais comuns na hora da morte

"Comecei a ver um padrão, uma universalidade, uma convergência” nas experiências de pessoas que estão próximas da morte, explica Mukherjee, durante um discurso feito para graduandos da Universidade da Pensilvânia, em maio deste ano.

Apesar das diferentes experiências e jornadas individuais, o médico oncologista afirma que as quatro seguintes expressões são as mais comuns na hora da morte:

Quero dizer que te amo

Quero dizer que te perdoo

Você pode dizer que me ama?

Você pode me perdoar?

Não são exatamente essas as palavras usadas, mas as falas costumam girar entre os eixos do amor e do perdão. De alguma forma, essas pessoas buscam concluir as pontas soltas durante a vida, colocando um fim aos ressentimentos.

Ainda pensando na hora da morte, a ciência tem encontrado algumas evidências de que “aquele filme” sobre a vida pode realmente passar diante dos olhos de uma pessoa. É o que propõe um estudo feito por cientistas chineses e canadenses, através do registro contínuo de eletroencefalografia (EEG) de um paciente com 87 anos na hora de morrer.

Importância dos sentimentos

Para quem tem boa saúde, a lição que se pode tirar dessas frases compartilhadas por pacientes terminais, segundo Mukherjee, é a importância de expressar os sentimentos e de conversar no presente, antes do fim.

“Faça isso [falar sobre os seus sentimentos] ao sair deste estádio [onde ocorreu a palestra], ou faça isso quando estiver em casa, fazendo as malas para a nova vida que está esperando por você em Nova York, Toledo, Accra ou Nova Déli", prescreve o médico para os graduandos. Embora o conselho tenha sido originalmente feito aos jovens adultos, vale para qualquer pessoa.

Para quem tem dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, tentar conversar com aqueles que se ama pode ser uma boa oportunidade, mesmo que a primeira conversa não termine com um clássico “eu te amo”.

Também existem outras linguagens do amor que podem ser usadas, como o toque de um abraço apertado ou ainda realizar atos de cuidado, como cozinhar a receita preferida daquela pessoa. O importante é não reprimir os sentimentos, o que pode causar prejuízos para a saúde mental.

A seguir, confira o discurso do completo do médico sobre o que é dito antes da morte, divulgado no canal de Youtube da universidade norte-americana: